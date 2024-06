Amelia Bono ha encontrado en Massimo Dutti la camisa rústica con lazos que es perfecta para los días más fríos de verano

Ya estamos acostumbradas a que Amelia Bono nos cree una necesidad de moda por día, si ayer era el vestido de Zara Home ideal para el verano, ahora es la blusa rústica más 'coquette' de Massimo Dutti para los días más fríos de junio. Porque si el lino es el tejido del verano, Amelia Bono estrenaba ayer un vestido y ahora la blusa rústica más elegante y cómoda que hemos visto hasta la fecha. Aunque eso sí, o está de rebajas porque es de nueva colección. Pero ya sabemos que por algo la hija de José Bono se cuela cada año en la lista de mejores vestidas, y seguro que este conjunto de nueva colección de Zara no va a tarde en agotarse después de que lo haya sacado ella en Instagram. Porque si nos habíamos enamorado del conjunto de lino de Pilar de Arce o de los pantalones de lino de Zara que ya han estrenado las mujeres de 50 años, ayer vestido de de Zara Home y ahora la blusa con lazada de Massimo Dutti es todo lo que pedimos ya tengamos 20, 30 o 40 años para ir a la oficina este verano o de cena como ha hecho Amelia Bono.

La estética coquette vuelve a surgir como una de las aesthetics más relevantes, esta por todas partes e inunda las redes sociales. Si eres de las que aún no ha caído en esta moda, vas a cambiar de idea cuando veas el look de Amelia Bono. Porque siempre arriesga y juega con la moda, y es inspiración diaria tanto con sus looks de calle, como para ir a trabajar o a un evento, y nos lo ha vuelto a demostrar sumándose al estilo coquette más tendencia. Hablamos del estilo 'coquette', bajo la premisa del concepto de la hiperfeminidad. Se trata de un estilo que no solo se centra en el mundo de la moda, sino que habla de romantizar el día a día, una nueva forma de ver el mundo y de definir así nuestra propia identidad. Y no hay mejor forma de sumarse a la tendencia coquette que con un lazo negro en la melena. Una forma elegante y sutil de sumar esta tendencia a un look de noche y de día como ha hecho Amelia Bono con la misma blusa, pero solo cambiando el pantalón.

El look de Amelia Bono. @ameliabono

Camisa rústica detalles frunces lazo, de Massimo Dutti (89,95 euros)

Blusa rústica. Massimo Dutti

Una blusa rústica que Amelia Bono ha combinado por el día con un pantalón negro, y por la noche con uno blanco al que ha añadido complementos en azul, como el bolso y los zapatos. Una muestra que esta camisa de Massimo Dutti sirve tanto para el día como para la noche, una prenda 24/7.