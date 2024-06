Nos olvidamos de la falda blanca más tendencia por esta roja de Massimo Dutti que acaba de estrenar Amelia Bono

No os vamos a engañar, no sabíamos que necesitábamos una falda roja hasta que hemos visto a Amelia Bono en este vídeo en su cuenta de Instagram. La falda roja promete ser una de las grandes tendencias de la temporada. Alexander McQueen, Balmain, Zimmermann, Jacquemus, Hermès, Burberry y Ulla Johnson apostaron por diferentes patrones en las pasarelas de primavera-verano 2024 y Zara, Mango y Massimo Dutti no han tardado en sacar sus propias versiones de la prenda llamada a protagonizar loslooks de primavera. Y en una de esas versiones ha caído Amelia Bono para este 'total look' rojo para un día de lo más veraniego en Madrid, mientras esperamos que llegue la DANA, la bajada de temperatura y el frío. Porque si ayer la hija de José Bono nos enamoraba con el vestido rosa de invitada perfecta de la marca de Vicky Martín Berrocal, hoy lo hace con este estilismo en rojo con falda y top de Massimo Dutti que lo necesitamos para todo el verano. La falda es de la nueva colección de Massimo Dutti, una prenda de tejido plisado con acabado efecto arrugado. Esta pieza está confeccionada en tejido con ramio, posee corte holgado, es midi y tiene cintura elástica. ¿Amor a primera vista? Yo digo sí.

Porque si hay algo que nos encanta de Amelia Bono es que siempre arriesga y sale de su zona de confort con cada uno de sus looks, pero con su estilismo muy marcado. Por lo hablar que la mayoría de veces recurre a estilismos de marcas 'low cost', lo que hace que todas la podamos copiar. Pero esta vez se ha olvidado de su querido Zara, por este estilismo rojo de Massimo Dutti que no puede ser más tendencia. Porque si la falda blanca es la estrella del momento, la roja viene pisando fuerte. Desde la versión satinada de Zara perfecta para los estilismos más casual o la falda roja larga fluida de Massimo Dutti, que promete colarse en los looks de las invitadas más elegantes de este verano, esta prenda ya tiene versiones en todos los estilos.

Falda maxi cintura elástica, de Massimo Dutti (59,95 euros)

Falda roja. Massimo Dutti

Se trata de esta falda con vuelo con detalle de frunces, confeccionada en tejido 100% algodón de corte holgado y cierre mediante goma elástica.