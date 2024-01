Este invierno los abrigos crop serán un imprescindible en nuestro armario y así nos lo demuestra Amelia Bono con jeans rotos y maxi botas

Si nos paramos a pensar, la prenda predilecta del invierno es, sin lugar a dudas, los abrigos. En tiendas podemos encontrar esta prenda en un sinfín de diseños, tonalidades y tejidos. Desde el clásico abrigo camel de paño de María Pombo, un modelo de Zara y perfecto para los looks más elegantes hasta el abrigo blanco de plumas de Alba Díaz, pasando por el abrigo rojo de estilo batín de Pilar de Arce. Como ven, podemos escoger el abrigo que vaya más acorde a nuestras necesidades, gustos y estilo entre todos los que nuestras tiendas favoritas como Zara, Mango o Massimo Dutti ofrecen en su colección de otoño e invierno. Amelia Bono es una gran amante de los abrigos y nos lo demuestra en cada look que nos enseña en sus redes sociales. Si bien para sus vacaciones en Roma,Amelia Bono disfrutaba de su abrigo negro más básico y lo combinaba con un bolso morado para darle el toque de color a este look tan sencillo y neutro, en el día de ayer nos volvía a conquistar con un abrigo crop tipo chaqueta en marrón de Zara. Ella lo ha combinado con un pantalón vaquero con rotos en las rodillas, una camiseta con mensaje y unas maxi botas altas.

Amelia Bono no deja de dejarlos lookazos en sus redes sociales, y es que la celebritie tiene un estilo de lo más sencillo, elegante y muy en tendencia, pues se suma a aquellas que van acorde a su estilo y personalidad. Si es cierto que en la mayoría de las ocasiones apuesta por prendas básicas de fondo de armario, como por ejemplo este look de camiseta y vaqueros con perlas al que Amelia Bono le añadía unas zapatillas blancas y su abrigo negro de paño, en ocasiones apuesta por prendas más arriesgadas y en tendencia, como por ejemplo los tops joya o los tank tops. Una vez más, la celebritie apuesta por unos vaqueros con rotos en las rodillas y añadía unas maxi botas para estilizar la figura. Como joya de la corona (y la prenda más usada durante los meses de invierno) Amelia Bono recurría a un abrigo crop en color marrón muy sencillo y básico, por lo que podremos crear un sinfín de looks a partir de él. Ahora que estamos en periodo de rebajas, esta es una buena prenda en la que invertir ya que se trata de una pieza versátil, sencilla y perfecta para abrigarnos en los meses más fríos del año.

Chaqueta recta lana manteco, de Zara (29,99 euros)

Este abrigo crop es un imprescindible en nuestro armario este invierno, por lo que hazte con él antes de que se agote.