Amelia Bono tiene el look perfecto para días ajetreados de tank top negro, vaqueros y maxi collar dorado

Amelia Bono es pura inspiración para muchas mujeres que buscan en ella una referencia a la hora de vestir. La influencer y celebritie, que cuenta con más de 500 mil seguidores en Instagram, suele subir sus looks diarios a su cuenta a fin de que cualquiera de sus seguidoras pueda inspirarse a partir de sus outfits. Ella tiene un estilo de lo más sencillo, clásico y muy elegante, apostando por aquellas prendas en tendencia que casan con su personalidad. En invierno es muy habitual que apueste por prendas en color negro, como por ejemplo este look tan sencillo de pantalones vaqueros, camiseta básica burdeos y chaqueta negra que Amelia Bono lucía para un fin de semana soleado por Madrid, o este 'total black' de pantalón ancho, jersey y abrigo de corte oversize al que Amelia Bono añadía un bolso morado como toque de color. En el día de hoy, Amelia Bono nos dejaba un look muy sencillo y todoterreno compuesto por un tank top negro, pantalones desgastado en el mismo color de tiro medio y, como toque final (y lo que eleva al look), un maxi collar dorado.

Amelia Bono apuesta por prendas básicas de fondo de armario para su día a día, y es que es muy habitual que lleve camisetas acompañadas de chaquetas negras o en un color neutro, algo que cualquier amante de la moda llevaría para ir a la oficina. Sin embargo, para ocasiones más especiales, la influencer y celebritie apuesta por looks más atrevidos y originales, como este look que nos mostraba hace unos días para irse de cena con amigas un martes cualquiera compuesto por falda blanca plisada al que Amelia Bono añadía un cárdigan en la misma tonalidad con lentejuelas. Como toque final, Amelia Bono añadía unas botas de tacón negras terminadas en punta y unos maxi pendientes dorados. Como gran amante de las maxi joyas, no nos ha sorprendido que la influencer haya escogido este collar dorado para darle el toque a su look tan básico en el día de hoy, uno muy sencillo ideal para aquellos días ajetreados.

Camiseta rib efecto lavado, de Zara (9,95 euros)

Se trata de una camiseta de fondo de armario perfecta para los días más ocupados.