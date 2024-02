Para una cena con amigas solo necesitamos la falda plisada de Zara que Amelia Bono lleva con botas muy altas

Amelia Bonoha empezado la semana como la terminó, dejándonos la mejor inspiración para nuestros estilismos y creándonos necesidades. Y para ello ha recuperado su falda plisada de Zara favorita de otoño, que entonces llevaba con chalecos, para lucirla de noche con botas muy altas, mientras que de día la lleva con zapatillas. Porque esta temporada, las faldas le han ganado terreno a los pantalones tanto para un estilismo perfecto de oficina, una invitada perfecta, un look de lo más boho o una cena romántica. Porque ya sabíamos que los faldas midi plisadas llegaron para quedarse en el armario de las tendencias, pero Amelia Bono también nos ha dejado claro que las faldas plisas también pueden ser para nuestros looks de noche con cárdigan de lentejuelas y botas muy altas comoAmelia Bono.

Necesitas una falda plisada este invierno 2024, no hay más. Esta prenda es una de las favoritas de las insiders para componer looks básicos –y otros que no lo son tanto– gracias a su capacidad para ser combinada prácticamente con cualquier cosa. Un básico para las más clásicas, que encontrarán en ella un gran aliado. Y Amelia Bono la ha elevado aún más con este estilismo para irse de cena de martes con amigas con un cárdigan de lentejuelas y botas muy altas de tacón fino, de esas que no son muy cómodas pero sí estilizan al máximo.

Falda plisada satinada, de Zara (25,95 euros)

Aunque Amelia Bono no solo nos conquista con sus estilismos perfectos, también con su energía y buen rollo que desprende en todos sus vídeos de Instagram. Porque muchas veces la actitud también viste, y la hija de José Bono es un claro ejemplo de ello.