Dale el toque de color a tus looks más básicos con el bolso morado de Amelia Bono para sus vacaciones en Roma

Amelia Bono está pasando unos días de vacaciones junto a sus hijos , su marido y toda su familia. La celebritie es una gran amante de la cultura y la gastronomía italiana, así como del arte que se respira en esta bella ciudad de Roma. Con tanto turismo, nos está dejando looks de lo más icónicos, inspirándonos a nosotras de cara a los posibles viajes que tengamos en los próximos meses o de cara a crear nuestros looks del día a día, en caso de que nuestro trabajo nos lo permita. Cuando hacemos la maleta para unos días de vacaciones en invierno, no nos puede faltar una prenda que nos proteja de las bajas temperaturas. Es decir, necesitamos un buen abrigo de paño, tal y como hizo Amelia Bono con abrigo negro de paño que combinaba con un pantalón tipo chándal y un sombrero de ala ancha del mismo color, creando un ‘total black’ ideal para los viajes en avión. Si bien este look era de lo más sencillo creado a partir de prendas cómodas que todas tenemos en nuestro armario, de cara a los siguientes días nos ha conquistado, pues se ha llevado prendas muy en tendencia que están en tiendas actualmente. Hablamos del pantalón cargo que Amelia Bono combinaba con un jersey de lana en color gris marengo, una gorra del mimo color y, como toque final y lo que marca la diferencia, unas zapatillas blancas. Para el día de ayer, Amelia Bono apostaba por unos pantalones vaqueros tipo wide leg y lo combinaba con un jersey de rayas beige y azul marino, el mismo abrigo de paño negro que usó para el viaje y, como toque final (y de color), un bolso morado de ante que se convierte en la estrella del look.

Amelia Bono tiene un estilo de lo más sencillo, básico y muy elegante, adaptándose a cada situación. Por ejemplo, para el día a día, la celebritie apuesta por prendas básicas de fondo de armario, las cuales siempre funcionan, como este look compuesto por pantalón vaquero y chaqueta negra que Amelia Bono combinaba también con zapatillas blancas. Sin embargo, para ocasiones especiales, la celebritie apuesta por prendas más estilosas y elegantes, como este look ideal para la Navidad de jersey de lana dorado, Amelia Bono deslumbraba para una comida con amigos este diciembre y lo combinaba con unos pantalones de pitillo negros y unas botas altas cowboy. Sin más que añadir, Amelia Bono nos ha enamorado con este look tan básico y resultón ideal para estos días de Navidad, una opción perfecta cuyo protagonismo se lo lleva este bolso morado de Bash en tejido de ante.

Bolso columpio, de Bash (295 euros)

Bolso columpio Bash

Se trata de un look todoterreno ideal para todo tipo de ocasiones, tal y como ha hecho Amelia Bono durante sus vacaciones de Navidad.