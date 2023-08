Ana Milán nos sorprende a todas con su look para una jornada en barco: chaqueta de Zara de punto y bikini negro español

Ana Milán se ha escapado de la ola de calor en Madrid y está disfrutando de unas vacaciones más que merecidas en la isla de Cerdeña. Relax, playa, barco y mucho sol. Pero además, la actriz se está marcando looks perfectos para los días de vacaciones que nos va a inspirar para nuestra maleta de vacaciones, si aún nos tenemos que ir en este mes de agosto. Sin duda, Ana Milán nos ha sorprendido con su último estilo, al más puro estilo 'touristcore'. Porque para una jornada de barco, ha combinado un bikini negro 'made in Spain' con un cárdigan de punto de Zara al más puro estilo Chanel. Un estilismo muy elegante que nunca nos hubiéramos imaginado para lucir en un barco, pero Ana Milán siempre presume de un estilo de lo más propio que también lo acaba de demostrar en sus vacaciones en Caprera.

El bikini que ha llevado Ana Milán para su paseo en barco en Cerdeña es de la firma All That She Loves, que se produce en la Costa Brava, concretamente el modelo 'Sarah'. Un bikini con sujetador top de tirante ancho con pieza de contorno reforzada con goma interior. Varillas laterales internas y centro espalda con broche y la braguita básica de talle normal. Ana lo luce en negro, pero también está disponible en verde. Un estilismo de lo más elegante combinado con la chaqueta de punto de Zara pero de estilo Chanel.

Un paseo en barco de lo más estiloso de Ana Milán en la isla de Caprera, que forma parte del archipiélago de la Maddalena, en la costa noroccidental de Cerdeña.