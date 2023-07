El vestido camisero más cómodo y versátil lo tiene Ana Milán y lo lleva con sandalias planas doradas

En verano son muchas las prendas que se vuelven un imprescindible en nuestro armario, alguna de ellas están en tendencia, como por ejemplo las prendas de crochet, que podemos verlas en todo tipo de piezas, desde en tops hasta en shorts, pasando por los vestidos más icónicos, como por ejemplo este vestido mini en verde lima de crochet de Aitana, una pieza de fondo de armario muy original y diferente que no pasó desapercibida. Sin embargo, para todas aquellas amantes de la moda que quieran ir cómodas durante estos meses de calor, la prenda más usada y más recomendada son los vestidos midis camiseros, pues son versátiles, atemporales y, dependiendo de los accesorios que usemos, podremos llevarlos para todo tipo de ocasiones. Ana Milán es amante de ellos y en el día de ayer nos conquistaba con un look de lo más cómodo y muy todoterreno para pasar la tarde en la naturaleza. Para aportarle ese toque elegante que siempre le da a sus looks, Ana Milán añadió un cinturón estrecho en la cintura a fin de estilizar y enmarcar la zona.

Sin duda, los vestidos camiseros midi son la prenda estrella cada verano y es que, como hemos mencionado anteriormente, podemos usarlos para todo tipo de ocasiones, pues para el día a día podemos llevarlos con unas sandalias planas y un bolso de tipo cesta de mimbre, creando así un look casual y perfecto para pasear por la ciudad durante estos meses y, para ocasiones más especiales, podemos optar por añadir, como Ana Milán, un cinturón estrecho y unas sandalias de tacón medio, convirtiéndolo así en un outfit ideal para una noche con amigas en una terraza. La actriz, que tiene un estilo muy elegante y atemporal, escogía un vestido camisero en tono gris de una firma 'made in Spain' llamada Tentwelve en tejido de bambú en gris con pequeñas rayas sutiles en dorado. Para el calzado, Ana Milán optaba por unas sandalias planas doradas de estilo 'capri', siendo estas una de las sandalias más en tendencia de la temporada veraniega. Se trata, por tanto, de un look que ha conquistado a todas las amantes de la moda, quien seguro que cogen inspiración para recrear este look en sus vacaciones de verano.

Vestido Aria, de TenTwelve (133,00 €)

Vestido Aria TenTwelve

Los vestidos camiseros como el de Ana Milán son un acierto absoluto para los días de verano.