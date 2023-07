El vestido lencero de Ana Milán tiene la espalda más sexy y bonita que hemos visto

Ana Milán se acaba de marcar un lookazo desde sus vacaciones en Portugal, y lo ha hecho con un vestido lencero que es un sueño de verano. La prenda por excelencia cuando llega el buen tiempo y las altas temperaturas son los vestidos. En tiendas los podemos encontrar en todo tipo de estampados, diseños y estilos, desde los más icónicos y llamativos de corte maxi, como este vestido de estampado floral de Paula Echevarría, el cual no pasó desapercibido, hasta los más básicos y atemporales, como el vestido de canalé que llevó Maria Pombo hace unos días y que combinó con una chaqueta vaquera y un colgante de corazón en plata, un accesorio muy ‘girly’. Sin embargo, hemos echado un vistazo a los vestidos más clásicos y elegantes que están disponibles en nuestras tiendas favoritas, como estos vestidos de Massimo Dutti Studio que destacan por su estilo minimalista, elegante y muy sofisticados. Un vestido lencero sirve para el día a día y eventos cuyo ‘dress code’ requiera un look muy sofisticado, con vestidos lenceros, una pieza de fondo de armario que nos salvan en cualquier ocasión y que podemos combinar con unas sandalias de tacón medio o sandalias planas, pudiéndolos usar tanto para la oficina como para salir de noche. Se trata, por tanto, de una prenda de lo más versátil y cómoda que, por su diseño, estiliza la figura y hace un efecto de piernas más largas. Y Ana Milán tiene claro que este es el más bonito que vas a meter en tu maleta de vacaciones.

Desde sus vacaciones de ensueño en Oitavos Hotel en Cascais (Portugal), la actriz y presentadora nos ha dejado claro que este vestido lencero de la firma española All That She Loves, es el que tiene la espalda más bonita del verano y lo vamos a querer meter sí o sí en nuestra maleta de vacaciones.

Silk Stripe Dress, de All That She Love (284 euros)

Vestido lencero. All that she loves

Se trata de este vestido largo de tirantes de tejido de seda elástica con volumen evase con tirantes finos de vivo con multiposicion en espalda: para tirantes rectos o bien para cruzarlos con presillas en laterales. Corte debajo pecho con ligero fruncido para dar profundidad al pecho y además está tintada a mano.