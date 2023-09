Las botas cowboy plateadas de Primark se llevan hasta con jeans de 'efecto tipazo' como hace Paula Echevarría

Paula Echevarríanos acaba de dejar claro que aunque las botas biker lleguen pisando fuerte, no nos vamos a olvidar de nuestras botas cowboy favoritas, como estas plateadas de Primark. Y lo ha hecho desde Dublín, donde por las imágenes que ha compartido, creemos que se ha desplazado para rodar la campaña de su nueva colección con Primark que seguro que estará a punto de ver la luz en la próximas semanas, y seguro que volverá a arrasar y agotarse, como ha pasado con las dos anteriores. Unas botas cowboy plateadas que una servidora jamás pensó en llevar hasta que las vio y ahora no me las puedo quitar con todos mis looks. Algo parecido a lo que le ha pasado a Paula Echevaría. Y es que las botas cowboy plateadas, quieras o no, te hacen el look por completo, ya sea para una noche de fiesta con amigas o para un look casual para dar un paseo por la ciudad. Porque fueron el calzado estrella de la primavera y el verano, y la actriz asturiana, tiene claro que ella tampoco se las va a quitar este otoño 2023.

Y es que en las fotografías, podemos ver a Paula Echevarría muy bien acompañada con su hija Daniela y las chicas de Primark España, y sin quitarse sus botas cowboy plateadas. Ya sea con un minivestido blanco o con unos jeans de tiro alto y de 'efecto tipazo'. Porque estas botas están hechas para brillar con todos tus estilismos. En tiempos de zapatos Cenicienta, bailarinas joya y deportivas de fantasía, solo faltaba un par de botas que fueran únicas, elegantes, especiales y estilizaran la piernas, como estas cowboy plateadas de Primark.

Botas vaqueras de piel sintética, de Primark (28 euros)

Y es que viendo estoslooks de Paula Echevarría, necesitamos saber ya cuando sale su nueva colección con Primark y poder ver todas las prendas. ¡Qué ganas!