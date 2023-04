Las sandalias 'made in Spain' de Anna Padilla son el sueño de una noche de verano que llevaría hasta Sophia Loren

"Una mujer que se corta el pelo está a punto de cambiar su vida", decía Coco Chanel, y Anna Padilla no creemos que vaya a cambiar su vida pero si que nos ha enamorado con su cambio de look. Y es que Anna ha ido a su colorista de confianza para acentuar aún más sus mechas rubias y se ha animado a hacerse flequillo tan tendencia esta temporada, y para estrenarlo se ha ido a celebrar los 50 años de la firma española de calzado, Martinelli, con una exclusiva cena de gala en el Hotel Ritz. Y si el cambio de look nos ha enamorado, no os quiero hablar de sus maravillosas sandalias que son todo el sueño de verano que necesitamos en nuestra vida y que estamos seguras que llevaría hasta Sophia Loren. Porque si nos hemos enamorado de los pendientes de Paula Echevarría, estas sandalias son una fantasía de elegancia.

Nada menos que medio siglo avalan el éxito de esta firma de calzado española que triunfa en todo el mundo. Un aniversario que merecía, nada menos, que una celebración por todo lo alto con una noche de gala donde los zapatos eran los protagonistas indiscutibles. Una fantástica velada en la capital madrileña que tuvo lugar en el hotel Mandarin Oriental Ritz junto con una lista de invitados de lo más exclusiva. Celebrities como Ana Cristina Portillo, Carmen Lomana, Jedet, Laura y Anita Matamoros; influencers de la talla de Anna Padilla, Andy Mc Dougall o Mariana Díaz Moliner, entre otros, no quisieron perderse la ocasión de celebrar junto a Martinelli su éxito durante tantos años. Además, también acudieron embajadores de la firma como la actriz Juana Acosta, quien lució recientemente un diseño de Martinelli en los Premios Goya 2023; Teresa Andrés Gonzalvo; el actor Alfonso Bassave, así como el diseñador Jorge Redondo, quien cuenta con una colección cápsula con la firma y muy pronto sacará la segunda. Y nosotras nos hemos enamorado de todas las sandalias de la colección de Martinelli con Redondo Brand inspiradas en Sophia Loren, unos diseños exclusivos que forman parte de la colección 'Sophia' que Jorge Redondo presentó en MBFW Madrid.

Anna Padilla con sandalias de Martinelli. @annafpadilla

Sandalias fiesta Loren, de Martinelli x Redondo Brand (180 euros)

Sandalias Loren. Martinelli

¿Son las sandalias perfectas? No tenemos ninguna duda, un fondo de armario para toda la vida en el armario de las mujeres que mejor visten. Es una sandalia de tiras finas hecha en charol y metalizado que aporta brillo. De altura muy cómoda gracias a su planta interior de espuma y gel.