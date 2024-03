Anna Padilla se pone de acuerdo con Violeta Mangriñan para que nos hagamos con la pieza más viral del momento

Anna Padilla se pone de acuerdo con Violeta Mangriñan para agotar la bomber viral de Zara. La hija de Paz Padilla ha vuelto de Los Ángeles de la fiesta Ibero-American Nomínese Party de los Oscar 2024, donde la hemos visto brillar con un vestido largo negro y detalles en plata de la firma española Andrew Pocrid (una de las favoritas de Paula Echevarría). Y es que tras su ausencia en los Premios Ídolode Dulceida, ha reaparecido en su vuelta a España mostrándonos algunos estilismos durante su estancia en Estados Unidos. Uno de ellos ha sido nuestra solución perfecta para meternos en la maleta de Semana Santa para triunfar en todas nuestras escapadas. Nos referimos a la blusa de hombros descubiertos de la firma catalana Laagam y la falda satinada en chocolate que ha combinado con botas moteras. Sin embargo, en una de sus últimas publicaciones hemos visto un guiño a una tendencia que está empezando a hacer ruido. Estamos hablando de la bomber negra oversize de Zara que quieren todas las chicas más modernas. Violeta Mangriñan ya nos mostró ayer que la bomber acolchada viral (y súper agotada) de la marca española está siendo una de las favoritas de las editoras de moda. Es por ello que ambas influencers se han puesto de acuerdo para que nos obsesionemos con esta prenda de abrigo en todos sus diseños y colores.

Anna Padilla ha combinado esta bomber en negro con vaqueros rectos en gris y zapatillas deportivas para recorrerse Las Vegas. Indiscutiblemente, es un look casual y que podemos llevar en muchas ocasiones distintas, como para salir por Madrid a hacer nuestros menesteres diarios o para una cena informal con nuestro grupo de amigas. Además, no solamente nos ha convencido para hacernos con la bomber negra que favorece a todas las mujeres, sino que también de los vaqueros muy anchos que ya llevan otras celebridades como Amelia Bono o la mismísima Rosalía . También, debemos tener en cuenta que las prendas de entretiempo son infalibles en la época primaveral, ya que nos otorgan la facilidad de ejecutar el truco de las capas. En definitiva, Anna Padilla se ha convertido en una de las influencers españolas con una clara evolución estilística a lo largo de los últimos años. Y es que podemos decir que es toda una it girl en la que nos podemos inspirar para nuestras vestimentas para eventos o en el street style. Si quieres replicar el look de Anna Padilla, hemos encontrado una bomber muy similar que está disponible en Zara por menos de 30 euros.

Bomber en negro, de Zara (29,99 euros)

Bomber en negro. Zara

Anna Padilla ya está de vuelta en Madrid y nosotras estamos deseando que nos comparta más estilismos que ha llevado en su viaje a Estados Unidos para inspirarnos en ellos.