Paz Padilla vuelve con su proyecto más emotivo: esta es la fecha

Desde que fue despedida de Telecinco, Paz Padilla se mantiene alejada de la pequeña pantalla. Ha probado suerte con algunos proyectos que no terminaron de ser aceptados entre la audiencia, y aunque ha visitado algunos formatos, todavía no ha vuelto a contar con su propio programa como presentadora. Sin embargo, la actriz atraviesa una buena racha profesional gracias a otros nichos de mercado que ha explotado el los últimos años, como el literario.

Paz Padilla publicó en 2021 "El humor de mi vida", su primer libro en el que narraba cómo logró superar la muerte de su marido. La obra tuvo tan buena acogida que incluso se adaptó a una homónima obra de teatro, que cosechó el mismo éxito que su versión escrita.

Ahora, la presentadora regresa a las librerías con "Madre!", un libro dedicado a la madre de la infancia, la ayuda cada día y la que sigue en el recuerdo, aunque ya no esté. La obra, que verá la luz el próximo 3 de abril, es un homenaje a su propia madre, Dolores Díaz, que perdió la vida en febrero de 2020.

Una vez más, Paz Padilla regala un libro conmovedor y apasionante que, según el sello bajo el que se publica, Harper Collins Iberica, "todos los hijos deberían leer y nos inspira a convertir los momentos difíciles en comedia, a reír y a mirar siempre hacia delante".

De momento, se trata del proyecto más emotivo e ilusionante que tiene por delante, que compagina con otros como su tienda de ropa, No Ni Na, o su nueva faceta de coach emocional. La actriz se dedica ahora a predicar sobre salud y bienestar mental, aunque en su última charla, un desafortunado comentario la llevó a estar en boca de todos.

Mientras reflexionaba sobre el miedo a envejecer, Padilla se refirió a Carmen Lomana en términos muy poco amables: "Me la encontré en el EVE y está tan estirada que ya no se puede estirar más. Se ha estirado tanto la cara que ya mismo se tiene que afeitar… Esas rubias que se meten de todo en los labios y parecen salchichas… Hay que saber envejecer".

Sus palabras no sentaron bien a muchos de los allí presentes, confundidos por las críticas de Padilla a la cirugía estética, la misma a la que ella también ha recurrido. "Es increíble que haya dicho esto de mí, cuando ella es la primera operada. No entiendo la afición de las mujeres a meterse con otras mujeres. Debería tenerme más respeto, porque me pidió dos favores cuando no era nadie y se los hice", replicó Lomana en LA RAZÓN.