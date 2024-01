No hay día de lluvia (ni borrasca Irene) que se resista a las botas de agua favoritas de Anna Padilla y todas las expertas en moda

La borrasca Irene ya está aquí, pero Anna Padilla tiene el look infalible para ser la más fashion hasta en los días de lluvia. Sí, esos días en las que todas nos queremos quedar en chándal en casa y no salir a la calle, pero la influencer consigue ser la más estilosa. Las previsiones estiman hasta 100 kilómetros por hora en diferentes zonas del país y estas alertas han llevado al Ayuntamiento de Madrid a decidir ordenar el cierre durante toda la jornada de este miércoles de El Retiro y otros 8 parques. Pero ni eso ni la lluvia va a hacer que no seamos las más glamurosas de las calles de Madrid como ha hecho Anna Padilla con las botas de agua que aman todas las expertas en moda, sí, estamos hablando de las míticas botas Hunter.

Es el caso de las botas Hunter más famosa, su modelo Wellington o lo que es lo mismo, la botas de agua más veneradas por la industria de la moda y que todas las chicas y mujeres tienen (o quieren tener) en su armario. Y una de ellas es Anna Padilla que ya las ha sacado a pasear por las calles de Madrid en uno de los colores de la temporada, además del rojo, el verde. Anna ha escogido las míticas botas Original Wellington de la marca Hunter, en color verde caqui, haciendo un guiño a figuras como Diana de Gales o Kate Moss, que consiguieron que este calzado se convirtiera en objeto de culto para las fashion insiders.

Anna Padilla con el look más estiloso para la lluvia. @annafpadilla

Bota de agua Wellington verde, de Hunter (rebajada a 144 en El Corte Inglés)

Bota de agua. Hunter

Wellington, el modelo mítico de Hunter, es el más reconocido de la industria, con la pernera bastante ancha y confeccionadas en goma, se convertirán en tu mejor aliado para esos días en el que las nubes no dan tregua como ha demostrado Anna Padilla con este lookazo.