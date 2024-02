Paz Padilla es toda la inspiración que buscan las madres de comunión con este vestido de la firma española que amamos todas

Tenemos muchas pruebas, y pocas dudas, de que IQ Collection ya ha conquistado el armario de Paz Padilla . Si el otro día elegía un conjunto étnico de la firma para la inauguración del nuevo restaurante de Miguel Ángel Silvestre, ahora nos sorprende con este maravilla de vestido que va a ser toda la inspiración que necesitan las madres de comunión 2024. Quién dice de comunión dice de bautizo como hizo María Pombo para bautizar a su hija Vega en Navidad con un vestido de la esta firma, o Amelia Bono el año pasado para la comunión de uno de sus hijos. Hay pocas diseñadoras en España que hayan conseguido lo que esta aristócrata. Y es que Inés Domecq ha logrado algo casi inaudito, posicionarse como una de las marcas más deseadas y admiradas entre la jet set española. Y este vestido de Paz Padilla es buen ejemplo de los diseños de la firma IQ Collection, elegante y sofisticado.

Un vestido bicolor con las características hombreras de la firma que son pura elegancia y que además estilizan a más no poder. Tal ha sido su éxito que incluso la Reina Letizia ya se ha animado a lucir alguno de sus diseños y con notables resultados. Y Carmen Lomana es una de sus mayores fans. Y no nos extraña porque le quedan como un guante sus diseños, desde faldas a vestidos. Pero quizás no es casualidad, y es que antes de crear su propia firma, la Marquesa de Almenara ya coronaba las listas de las mejores vestidas en nuestro país, y su vinculación con la moda le viene de lejos, pues tiene una larga carrera a sus espaldas como estilista y productora. Y este vestido de Paz Padilla es buen ejemplo de ello.

Paz Padilla con vestido de IQ Collection. @paz_padilla

Vestido Maite marino, IQ Collection (250 euros)

Vestido Maite. IQ Colection

Lo que tenemos claro es que Paz Padilla con este vestido y botas es toda la inspiración que necesitamos tanto para madres de comunión o de bautizo.