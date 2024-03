Violeta Mangriñan ha agotado la bomber acolchada más viral de Zara, pero nosotras hemos encontrado una alternativa rápida y económica

Violeta Mangriñan reaparece tras los intensos y glamurosos Premios Ídolo con la bomber acolchada más viral de Zara. Este pasado 14 de marzo, la influencer española se proclamó ganadora de los galardones a la comunidad de contenidos digitales organizados por Dulceida en la sección 'Lifestyle'. Además de su discurso conmovedor, las editoras de moda no pudieron pasar desapercibido el lookazo aguamarina con corpiño metálico que le confeccionó Bea de Claro Couture para también convertirse en una de las mejores vestidas de la noche. Indiscutiblemente, la gala de los Premios Ídolo también fue una reunión de los estilismos de las firmas españolas, desde Aida Doménech o Laura Escanes vestidas de Ze García hasta Marta Soriano o Ana Moya de la mano de Isabel Sanchís. Después de dejar atrás la alfombra roja y los escenarios, Violeta Mangriñanha vuelto a la rutina con sus estilismos casuales y effortless (pero, muy en tendencia) junto a su más aliado té matcha. Este sábado hemos visto a la influencer con la bomber acolchada súper viral y agotada de Zara combinada con sus pantalones de efecto cuero favoritos. Y es que, de la misma manera que ocurrió con la camiseta de 'Bratz' de la sección infantil de la marca española, ahora también ha hecho que dejemos sin stock esta prenda de abrigo en la página web.

Cada prenda o accesorio que nos muestra Violeta Mangriñan en sus redes sociales, desaparece al instante de internet. Es por ello que, en estos momentos la única manera de hacernos con esta bomber acolchada de Zara es optar por plataformas de segunda mano. No obstante, hemos encontrado la alternativa perfecta y con la que podrás replicar el look de la influencer. Y es que Mango ha lanzado su propio modelo de bomber acolchada tanto en verde como en gris suave por menos de 60 euros. De momento, contamos con todas las tallas disponibles, pero las chicas más rápidas y estilosas no tardarán en hacerse con la suya.

Violeta Mangriñan con bomber acolchada de Zara. @violeta

Bomber acolchada, de Mango (59,99 euros)

Bomber acolchada. Mango

Violeta Mangriñan lo ha vuelto a hacer y ha conseguido que agotemos la bomber acolchada de Zara más viral de las redes sociales. No obstante, podemos hacernos con el modelo de Mango para replicar el look casual de la influencer valenciana.