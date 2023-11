Anna Padilla sabe que el balletcore es la tendencia más icónica del momento y nos lo demuestra con bailarinas y rebeca cruzada

Si echamos un vistazo a nuestras tiendas favoritas, podemos detectar qué tendencias prometen hacerse virales esta temporada de otoño e invierno y es que, más allá de aquellas prendas básicas de fondo de armario que todas usamos en nuestro día a día independientemente de si están de moda o no, como por ejemplo los jerséis de lana o los jeans, cada temporada surgen nuevas tendencias que son un must para todas aquellas chicas amantes de la moda. Por ejemplo, la tendencia 'punkcore' está muy a la orden del día, y es que abarca desde las clásicas cazadoras de cuero y las botas militares hasta las mini faldas de tablas y los jerséis joya, siendo el tejido protagonista el tartán. En este sentido, Laura Escanes lucía una chaqueta de cuero hace un par de semanas, creando un look que no pasó desapercibido en redes y que enamoró a todas las chicas de estilo casual. Sin embargo, no es la única tendencia viral de esta temporada, y es que la tendencia 'balletcore' ha pasado a ser un imprescindible en nuestro armario a partir de prendas de lo más 'girly' y clásicas. ¿En qué consiste esta tendencia? Sobre todo se centra en todas las prendas propias de las bailarinas de ballet, como por ejemplo las bailarinas -el calzado estrella del otoño-, los lazos en el pelo y las rebeca cruzadas, una prenda que las bailarinas llevan para sus ensayos en los meses de invierno. Anna Padilla no ha querido escapar de esta tendencia y este fin de semana se ha sumado a ella con un look de lo más sencillo, básico y muy elegante compuesto por bailarinas negras, vaqueros, camiseta blanca y rebeca cruzada.

Las bailarinas se han posicionado como las estrellas de esta temporada, y es que en tiendas podemos encontrarlas en todo tipo de colores, diseños y tejidos, desde las más clásicas en piel hasta las de terciopelo, pasando por el color plateado. Esta temporada toca arriesgar y las bailarinas rojas son un must, por lo que es momento de hacerte con unas y combinarlos con tus looks más básicos, como este look de Anna Padilla. La influencer está pasando unos días de escapada en Roma junto a unas amigas y compañeras de profesión. Todas ellas nos están dejando looks muy en tendencia que nos inspiran a la hora de crear los nuestros propios en nuestro día a día. Anna Padilla, en este caso, apuesta por la tendencia 'balletcore' para pasar el sábado en la ciudad italiana combinándolo con prendas básicas como unos jeans desgastados y camiseta blanca. Sin lugar a dudas, un look que no dejaremos de ver este otoño e invierno entre las amantes de la moda.

Anna Padilla @annafpadilla

Wrap Cardigan, de & Other stories (49€)

Wrap cardigan & Other Stories

Bailarina satinada, de Mango (29,99 €)

Bailarina satinada Mango

Un look muy sencillo y en tendencia ideal para todo tipo de ocasiones de cara a este invierno.