Anna Padilla tiene el vestido de Zara que más favorece para las tardes relajadas de verano

Anna Padilla está pasando unos días en Peñíscola junto a su madre, Paz Padilla y algunas amigas y compañeras de profesión, como Alba Díaz, Anita Matamoros e Isa Hernáez, entre otras chicas influyentes del mundo de la moda y redes sociales. Ellas ya están sacando a relucir todas las prendas que prometen hacerse un hueco en nuestro armario y que no pararemos de ver en Instagram, pues son aquellas que están en tendencia, como por ejemplo los vestidos de crochet, que pueden usarse para todo tipo de ocasiones dependiendo de los accesorios que usemos. Este tipo de vestidos quedan ideales con sandalias de tacón, ya que además de aportar altura, da ese toque elegante y sofisticado al look, creando así un outfit que no pasará desapercibido y que será el centro de todas las miradas. Es el caso de Anna Padilla, quien sorprendía en sus redes sociales con un look de lo más sencillo, clásico y todoterreno compuesto por un vestido largo de tirantes en tejido de punto de Zara, un estilo que le encaja perfectamente ya que ella siempre opta por llevar prendas versátiles y muy cómodas.

Al igual que su amiga Alba Díaz deslumbraba con un bikini de 'efecto tipazo' en tono terracota durante el día de ayer, Anna Padilla nos ha dejado sin palabras con este look elegante y muy sencillo en el que el vestido de punto metalizado es el protagonista. Se trata de un vestido largo de punto metalizado de tirantes finos y espalda al aire que ella ha combinado con unas sencillas sandalias negras con un poco de tacón. Para darle el toque final, ha optado por un moño bajo para que así el look quede mucho más limpio y elegante. Se trata, por tanto, de un look que sigue la estética 'Old money' en el que el vestido es el eje central, siendo una prenda muy versátil y perfecta para las tardes de verano que podemos combinar con unos pendientes maxi de colores que aportará luz al look.

Vestido largo punto hilo metalizado, de Zara (35,95€)

Este es un vestido que querrás ponerte para todo tipo de ocasiones, así que combínalo con aquellos accesorios que ya tengas en casa para lucir perfecta este verano.