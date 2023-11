Necesitas unos zapatos rojos en tu armario para combinar con todos tus looks básicos

Cada temporada surgen nuevas tendencias que prometen convertirse en virales y es que, más allá de que tengamos ya en nuestro armario todas esas prendas básicas de fondo de armario y con las que podamos crear un sinfín de looks con combinaciones de tejidos diferentes, un 'armario cápsula' atemporal, clásico y elegante, siempre es bueno hacerse con aquellas tendencias que van acorde a nuestro estilo y personalidad y que podamos mezclarlas con esas prendas básicas que forman parte de nuestro armario. En este sentido, las chaquetas de cuero son un must, y es que se trata de un tejido que llama mucho la atención y que, además de combinar con todo, tienen el poder de elevar cualquier look. Además de las chaquetas de cuero, las mini faldas y las botas cowboy están a la orden del día, las cuales siguen la tendencia 'Punkcore', aquella más rockera y punk en la que el negro, gris y el tejido tartán son las estrellas. Sin embargo, hay un calzado que es totalmente diferente a esta tendencia, siendo esta muy 'girly', las bailarinas. En este sentido, en tiendas podemos encontrar bailarinas tipo Mary Jane en colores diferentes, desde en verdes, plateadas y doradas, hasta las más icónicas, las bailarinas en color rojo.

¿Cómo combinar el calzado rojo en nuestro día a día? Si bien parece que es un calzado algo ecléctico y difícil de llevar, nada más lejos de la realidad. Se trata de un calzado que las influencers portuguesas están usando mucho y que combinan con todo tipo de prendas, desde con unos jeans desgastados hasta con pantalones de pinza. En cuanto a prendas de abrigo, este otoño e invierno llevaremos mucho los jerséis de lana -un imprescindible en esta época del año-, así como con un chaleco o un abrigo de paño en color rojo, creando así un look que no pasará desapercibido y que podría llevar la icónica Blair Waldorf, de Gossip Girl, la serie de nuestra adolescencia. Sin más, te enseñamos algunas de las bailarinas y mocasines que te enamorarán y querrás usar este otoño e invierno en todo tipo de ocasiones.

Bailarinas boheme Rosso C80, de Cayumas (94,00€)

Calzado desetalonado, de Parfois (35.99€)

Stilettos rojos kitten, de Zara (29,95€)

Bailarina de terciopelo para mujer, de Toni Pons (65,00 €)

Mocasines rojos, de Castellanos 1920

Bailarinas rojas básicas, de Sfera (14,99 €)

Estos son algunos de los calzados en color rojo que no dejarás de usar este otoño e invierno, siendo el protagonista de todos tus looks diarios.