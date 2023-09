Jeans con jersey asimétrico de Mango, así es el look más cómodo de Anna Padilla para una noche de concierto

Anna Padilla está pasando un fin de semana tranquilo en casa, cocinando y pasándolo bien con su familia, amigos y pareja. La joven, que nos ha dejado looks de lo más icónicos durante el verano y el inicio de la vuelta a la rutina, como por ejemplo esta bomber que Anna Padilla lucía en un viaje junto a su madre a finales de agosto, un modelo de Zara verde militar que acompañó con unos básicos jeans desgastados y una camiseta blanca, hace unos días nos sorprendía con el pantalón más ansiado de esta temporada, el pantalón plateado, Anna Padilla se sumaba a esta tendencia, aunque ella no es la única, pues Pilar de Arce también lo hacía combinando sus pantalones plateados con una camisa roja, un look perfecto para todas las edades. Anna Padilla es una gran influencia para muchas chicas que buscan en ella inspiración a la hora de vestir, pues esta tiene un estilo muy casual, sencillo y muy básico, sumándose a las tendencias que van acorde a su propio estilo, como son, por ejemplo, el tank top, una clásica camiseta blanca ajustada que Anna Padilla combinó con unos pantalones cargo verdes, creando un outfit muy relajado y perfecto para el día a día. La influencer está pasando unos días con amigos y familia en casa, disfrutando de unas fiestas llenas de conciertos y verbenas, algo muy característico del verano. Ahora que hace más fresquito, Anna Padilla ha optado por un jersey asimétrico beige y unos básicos pantalones vaqueros desgastados.

No es la primera influencer ni celebritie que apuesta por los jerséis asimétricos esta temporada, y es que Victoria Federica lucía un jersey asimétrico hace un par de días para el desfile de Max Mara en la Milán Fashion Week, un modelo de la propia firma de lana en estampado de ochos que combinaba con unos pantalones anchos en el mismo tono celeste. Ella es una gran amante de las prendas de punto, y es que durante los últimos meses ha apostado, en la mayoría de las ocasiones, por lucir prendas en este tejido, aprovechando de que está muy en tendencia (y parece que se hará un hueco otra temporada más). Por ejemplo, este verano lucía Anna Padilla un vestido rojo de punto ajustado y largo hasta los pies, un modelo de H&M que consiguió agotar en un par de horas. Sin duda, para la noche de ayer sábado, Anna Padilla apostaba una vez más, por un look muy sencillo y básico, unos jeans y un jersey asimétrico que hemos encontrado en Mango en tono beige. Como toque final, podemos lucir unos maxi pendientes o unas botas cowboy, creando así un look apto para todo tipo de ocasiones.

Anna Padilla con jersey asimétrico @annapadilla

Jersey punto asimétrico, de Mango (29,99 €)

Los jerséis de punto asimétrico se verán mucho en tiendas esta temporada, así que hazte con uno para ir en tendencia este otoño e invierno.