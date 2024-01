Queremos que llegue el buen tiempo para llevar el tank top de Laura Matamoros durante su viaje a Las Vegas

Entre tantas prendas de abrigo como son los jerséis de lana, las gabardinas y los abrigos de plumas, puede que estemos ya algo saturados de que nuestras tiendas favoritas estén llenas de estas piezas tan abrigadas (además de nuestro armario), por lo que nunca está de más empezar a mirar qué prendas se convertirán en un imprescindible de cara a la próxima temporada de primavera-verano. Empezamos por los pantalones de estilo pijamero, una prenda que las influencers portuguesas están usando mucho en los días más calurosos del invierno, así como las bailarinas joya. Por otro lado, las camisas románticas seguirán teniendo un hueco en nuestro armario otro año más gracias a la tendencia 'coquette'. En este sentido, hay una prenda muy versátil, cómoda y sencilla que se abrió paso el verano de 2023 y que parece que esta primavera y verano volverá a ser la estrella de los looks más fresquitos. Se trata del 'tank top'. Laura Matamoros está pasando unos días de vacaciones en Las Vegas y, para una tarde relajada en la ciudad más icónica de Estados Unidos, ha optado por un 'tank top' gris y lo ha acompañado con unos vaqueros oscuros acampanados y unas zapatillas.

Laura Matamoros tiene un estilo de lo más sencillo, básico y muy cómodo, sumándose a las tendencias más icónicas del momento y que, claramente, casan con su propio estilo. Desde la chaqueta crop marrón que Laura Matamoros combinó con el clásico 'little black dress' para una tarde con amigas hasta el pantalón vaquero acampanado de Laura Matamoros, el cual llevó con una chaqueta torera y bailarinas para disfrutar de la Navidad con la familia. Con todas estas prendas que forman parte del armario de Laura Matamoros, no es de extrañar que haya usado en Las Vegas el 'tank top' gris para llevarlo con un look muy sencillo y tranquilo. De cara a la primavera, este look promete convertirse en un imprescindible, al que le podemos sumar un pañuelo colorido atado al cuello y unas sandalias en color rojo, el tono predilecto de este 2024. Sin más, un acierto absoluto el de Laura Matamoros durante su viaje a Las Vegas.

Camiseta nadadora básica acid wash, de Stradivarius (8,99 euros)

Camiseta nadadora básica Stradivarius

