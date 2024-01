Anna Padilla consigue agotar la rebeca rosa que ha enamorado a todas las chicas con estilo Old Money de Madrid

Hace una semana que empezó las rebajas y nuestras influencers favoritas están sacando todas sus propuestas de prendas que están rebajadas y en las que podemos invertir para enfrentarnos al invierno más gélido de los últimos años. Hay prendas que en estos meses no nos pueden faltar en nuestro armario, como por ejemplo los abrigos: abrigos de paño o abrigos de plumas son los más usados en estas fechas, al igual que los jerséis de lana de cuello vuelto. En cuanto a accesorios, no nos podemos olvidar de las bailarinas de terciopelo -un imprescindible- y acompañarlas de unos calcetines rojos, la tendencia más viral del momento, así como las flores en el pelo. Sin embargo, si nos paramos a pensar en los estilos que están siguiendo las influencers, el estilo'Old money' se lleva la palma. Anna Padilla lo sabe y ha escogido una rebeca rosa ajustada en rosa pastel de efecto pelo con botones de perlas, una pieza preciosa de Mango, ahora rebajada, que ha conseguido agotar en tan solo unas horas.

¿Qué significa el estilo 'Old money'? Se trata de seguir la línea de piezas básicas de fondo de armario, sencillas y muy elegantes como una camisa blanca de corte oversize, una falda midi satinada o un tank top. En cuanto al calzado, las más usadas son las bailarinas y las zapatillas blancas, dos propuestas aparentemente contrapuestas pero que, si usas las zapatillas con prendas elegantes, darán un toque muy glamuroso al look. En invierno, los jerséis son un imprescindible, por ello, las rebecas se posicionan como una de las más usadas por las chicas amantes de la moda que tienen estilo 'Old money' y las combinan con faldas satinadas o pantalones de pinza. No sabemos cómo lo ha llevado Anna Padilla, pero lo que sí sabemos es que el look final será tan elegante como cómodo, pues así lo es el estilo de la influencer más icónica de nuestro país.

Cárdigan punto efecto pelo, de Mango (29,99 euros)

Cárdigan punto Mango

Una rebeca ideal para este invierno porque es tan versátil y sencilla que puede lucirse con un sinfín de looks.