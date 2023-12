El vestido midi de crochet que promete convertirse en viral este invierno lo tiene Anna Padilla y lo lleva con botas cowboy

Anna Padilla está pasando unos días en el sur junto a sus familia y amigos. La joven, que se declara una enamorada de Cádiz, nos está dejando numerosas fotografías en su perfil de Instagram no solo de los paisajes idílicos que la ciudad andaluza tiene por ofrecer, sino también de sus looks. Si bien es cierto que nos confesaba días previos a la Navidad que aún no tenía look para la cena deNochebuena junto a sus familiares, finalmente Anna Padilla apostaba por un vestido gris muy ajustado de la tienda lowcost Zara y lo conjuntaba con una maxi botas altas de charol beige terminadas en punta, un calzado muy icónico que promete convertirse en el calzado estrella del invierno junto a las bailarinas. La joven tiene un estilo muy sencillo, discreto y muy casual, apuesta por prendas básicas de fondo de armario con aquellas otras en tendencia, siempre y cuando vayan acorde a su estilo y gustos. Siguiendo con los looks que nos está dejando en el sur, hace unos días nos mostraba un mono de Mango en negro en tejido denim que ha enamorado a todas sus seguidoras, pues se trata de una prenda versátil muy fácil de llevar. Sin embargo, para casi terminar el año, Anna Padilla apuesta por un vestido de crochet muy cómodo de rayas cuyo detalle reside en el pecho, pues tiene un corte 'cut out' que lo hace muy arriesgado y sexy.

En numerosas entrevistas, sobre todo en podcast de moda, Anna Padilla se declara fan absoluta de los vestidos midis, y es que ella los defiende por su versatilidad, comodidad y elegancia. Los usa para todo tipo de ocasiones, desde el vestido que sigue la tendencia 'mermaidcore' que Anna Padilla lucía para un cumpleaños muy especial este verano hasta este vestido de hilo beige que Anna Padilla llevaba para dar por finalizado el verano, un modelo de gran escote y semi ajustado con la espalda al aire, lo cual lo hace un vestido muy favorecedor. Aprovechando la buena temperatura que hace en Cádiz (y en el resto de España) la joven se ha decantado en el día de hoy por un vestido de crochet de rayas en amarillo, negro, lila, blanco y rojo, y lo ha combinado con unas botas negras cowboy, un calzado que, año tras año, se posiciona como uno de los más usados por todas las amantes de la moda.

