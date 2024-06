Así ha sido la evolución de Chenoa a sus 49 años: desde el chándal más viral hasta sus impolutos vestidos

Chenoa cumple 49 años y estos son todos loslooksque han hecho historia. Hace 22 años que conocimos a Chenoa en la primera edición de Operación Triunfo, programa televisivo donde quedó en cuarta posición tras numerosos éxitos sobre el escenario. Desde que salió de la academia no ha parado de estar en los focos mediáticos gracias a sus temas más icónicos y su participación en diferentes programas, como en 'Tu Cara Me Suena' como jurado. Incluso, como ha dicho en numerosas ocasiones, nunca se olvidará de su paso por el programa musical y así lo ha demostrado este año convirtiéndose en la presentadora de la edición de 2023. A lo largo de este tiempo hemos observado distintas estéticas y estilos de Chenoa, así como cambios de looks en cuanto a cortes de pelo en tendencia. La conocimos con su mítico corte de pelo bob que, posteriormente, se convirtió en garçon y más tarde en punk. No cabe duda de que Chenoa ha hecho tendencia con todos sus cortes de pelo que más se llevaban en la época correspondiente. No obstante, ahora ha vuelto a la media melena que siempre favorece a todos los rostros. Eso sí, si debemos encasillarla en un estilo de vestir es imposible, puesto que ha evolucionado desde sus inicios hasta el día de hoy de una manera significativa. Para entender mejor su evolución estilística (y en honor a su 49 cumpleaños), repasamos todos los estilismos más famosos y memorables de Chenoa en su trayectoria profesional.

No podemos negar que uno de los momentos más icónicos de Chenoa es su aparición con un chándal en gris para confirmar su ruptura con David Bisbal. Lo cierto es que es una prenda de vestir que se ha convertido en un fondo de armario de lo más recurrente no solamente en el ámbito deportivo, sino que también en el street style. Asimismo, el estilo de Chenoa en sus inicios ha estado protagonizado por las tendencias del momento, pero siempre manteniendo las prendas casuales. Como los conjuntos dosmileros, los vestidos negros con transparencias y encajes o los looks ejecutivos perfectos para ir a la oficina. Sin embargo, si debemos destacar un estilismo, tenemos que mencionar el vestido de novia al estilo princesa que combinó con chaqueta de efecto cuero. Una imagen que ha quedado en el recuerdo por el eco que se hizo entre las modas del momento y las editoras de moda. En los últimos años, Chenoa se ha construido su propio estilo incorporando los vestidos sobrios a la par que sofisticados, los trajes sastres de blazer y pantalones de pinzas o una de sus combinaciones estrellas: top y pantalones de vestir. No cabe duda de que, a lo largo de estos 22 años, Chenoa ha evolucionado a nivel estilístico, acaparando las miradas en cada aparición pública.

Momento icónico de vestido ajustado de manga asimétrica y flequillo recto

Chenoa con flequillo y su nuevo look. @operaciontriunfo

Con traje sastre muy elegante en tonos tierra

Chenoa, concursante de "El Desafío" Atresmedia

Vestido de escote asimétrico muy sobrio y sofisticado

Chenoa. Gtres

Con conjunto de top de escote en V muy pronunciado y pantalones de pinza

Chenoa. Gtres

'Sí' al vestido de lentejuelas

Chenoa. Gtres

Look impoluto: top de escote asimétrico y lazo en el hombro y pantalones rectos

Chenoa. Gtres

Al estilo más ABBA con mono de volantes en klein

Chenoa. Gtres

Al estilo más 'Barbiecore' co vestido en fucsia de escote en V y hombreras

Chenoa. Gtres

El estilismo perfecto para ir a la oficina: camisa blanca y pantalones de vestir con linea lateral

Chenoa. Gtres

Al estilo más princesa con un vestido de novia y chaqueta de efecto cuero

Chenoa. Gtres

Vestido negro con detalles de encajes y transparencias

Chenoa. Gtres

En su era más minimalista con top y falda con volumen en camel

La cantante española Chenoa posa este viernes a su llegada a la cena Global Gift en Marbella (Málaga). Antonio Paz Agencia EFE

El clásico y confiado chandal gris de Chenoa

La cantante Chenoa tras su ruptura sentimental con David Bisbal. larazon

Chenoa colecciona varios recuerdos y momentos estilísticos que forman parte de su análisis de estilo de vestir, así como son los que le han ayudado a convertirse en una mujer referente en el campo de la moda.