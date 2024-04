David Bisbal engañó a Chenoa con una bailarina de su gira, y no era Elena Tablada

El fenómeno fan de Operación Triunfo puso en el foco la relación que surgió entre Chenoa y David Bisbal. Y es que, aunque ya han pasado casi 20 años desde que cortaron su relación, la gente sigue teniendo muy presente el recuerdo de la pareja, así como el de la ruptura que marcó a toda una generación en la década de los 2000.

En esta edición de OT salieron grandes artistas que generarían sensación en el panorama musical, pero ninguno que generase tanto impacto como el romance entre Bisbal y Chenoa. Su ruptura en 2005 fue una de las noticias más comentadas del momento y que más impacto genero a los fans que habían visto florecer esta relación. Con el tiempo Bisbal conoció a Elena Tablada, modelo, y mantuvieron una buena relación. Las fechas encajaban y no saltaron las alarmas, pero el pasado viernes en el programa “Socialité” se compartió una imagen de Elena junto a Bisbal en los premios Billboard del 2004 que daba a entender que mantuvieron algo en paralelo a la relación entre los cantantes. Pero este no habría sido el motivo oficial de la ruptura. Este domingo en el programa “Fiesta” ha sido Aurelio Manzano quien arrojaba algo de luz sobre los problemas que pudieron surgir en la pareja: “Voy a contar quién fue la mujer que se barajó en ese momento como posible causa de la ruptura y no fue Elena Tablada”, arrancaba el colaborador.

Aurelio da la exclusiva en el programa "Fiesta" Mediaset

Y si bien es cierto que Laura Chenoa estaba con la mosca detrás de la oreja, sus sospechas no iban enfocadas a la modelo: “Siempre se ha dicho que había sido Elena Tablada, pero yo te puedo asegurar y lo sé porque la misma Laura me llamó en ese momento y me dijo ‘hay una mujer que está con David’ y ella misma me reveló quién era esa mujer”.

Aurelio termina añadiendo la identidad de la persona que “no era famosa”, pero sí presupone que fue el verdadero origen de su separación: “La mujer que estaba en las quinielas en ese momento y para Chenoa, era una bailarina venezolana que estaba con David en ese momento en su gira, no era Elena Tablada, la preocupación de Chenoa era la bailarina”, concluye dejando al resto de compañeros muy asombrados.