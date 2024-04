De Marta Díaz a Chenoa, los looks más tendencia de las finalistas de 'El Desafío' para su visita a Pablo Motos

A principio de año las veíamos en la presentación de 'El Desafío' con sus looks más casuals, y ahora, casi tres meses después, el programa llega a su fin. Por eso, los finalistas de la edición han visitado esta noche 'El Hormiguero' de Pablo Motos para hablar de su experiencia, justo antes de la gran final de esta noche. Los cuatro finalistas de El Desafío han visitado esta noche el plató de El Hormiguero antes de la gala final. Pablo Castellano, Chenoa, Adrián Lastra y Marta Díaz son los candidatos para llevarse esta noche la gran victoria final, pero como no podía ser de otra forma, nosotras nos hemos fijado en los looks de Chenoa y de Marta Díaz, de lo más primaverales y tendencia. Durante la entrevista, Marta ha contado que Chenoa les regaló una pulsera a todos los concursantes que les dio mala suerte: "Lo hice con buena intención", ha dicho la cantante. La influencer ha confesado que a raíz del regalo de Chenoa le empezaron a salir mal las pruebas: "Se la devolví". Algo que no le sentó mal a Chenoa, aunque entre risas, Marta ha dicho que la guarda en un cajón. Porque las dos han compartido camerino estos meses, las dos en un duro momento sentimental. Y eso siempre une más que nada.

Pero lo que también comparten Chenoa y Marta Díaz es su amor por la moda, y una vez más han demostrado que siguen las tendencias con sus looks de esta noche. Chenoa ha apostado por un vestido rosa, ceñido al cuerpo y con escote de estilo corsé. Favorito de Elsa Schiaparelli y, a veces, el más denostado del pantone, el rosa juega hoy todas sus cartas. Liberado de prejuicios históricos, las grandes firmas lo reviven en infinitas siluetas y tejidos, después de triunfar con el 'Barbiecord', y ahora suplido por el rojo como el de la chaqueta de la Reina Letizia, el rosa igualmente vuelve cada primavera para inundar los armario con este toque más femenino y romántico. Y aunque la era de 'Barbie' se haya terminado como dejó claro Margot Robbie, y este vestido de Chenoa lo deja claro.

Mientras que Marta Díaz ha optado por un traje de estilo denim de tres piezas, con corsé, blazer oversize y pantalones anchos. Y como ha confesado la influencer en su cuenta de TikTok, es la primera vez que se iba a calzar unos zapatos de tacón después de su accidente y lesión en la rodilla. El denim se reinventa una vez más y muestra su gran versatilidad; desde total looks hasta faldas estilo ladylike. Este verano el tejido vaquero te acompañará en tus looks 24/7, y Marta nos lo ha dejado muy claro con su estilismo.