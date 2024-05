De Chenoa a Paz Padilla o Ana María Aldón: las ausencias más sonadas en la boda de Iván Reboso

Este pasado viernes fue uno de los momentos más emotivos para los colaboradores de Telecinco. El periodista Iván Reboso pasaba por el altar para dar el sí quiero al fotógrafo Joan Crisol. Un evento cargado de anécdotas graciosas que pasarán a la posteridad, pero con sonadas ausencias que llegaron a marcar profundamente a la pareja.

Entre las curiosidades destaca el canto de mariachi de Amor Romeira o las críticas que recibió Saúl Ortiz por llevar un traje muy similar al de los novios. Aunque todos los asistentes se lo pasaron como nunca en esta fiesta, que duró hasta altas horas de la madrugada, hubo algunas ausencias que se hicieron muy sonadas. Ni Ana María Aldón ni Aurelio Manzano fueron invitados a la boda. En “Fiesta” se ha llegado a hablar del tema y se han expuesto los motivos que tuvieron para llegar a la decisión de no invitar a ninguno de los dos. Lo cierto es que esto ha dejado bastante descolocada a la ex de Ortega Cano, que asegura que hace un año, cuando Reboso le transmitió la noticia de que se iba a casar, ella daba por entendido que le estaba invitando a su boda: “Como me he cambiado de casa, quizás no ha llegado”, afirmó sin convencer a nadie en el programa.

El caso de Aurelio Manzano sería distinto, quien directamente no quería ir. “Hace meses tuve una discusión con él y yo le bloqueé de todas las redes sociales y de todos lados. Luego nos reconciliamos y me dijo ‘te invito’ y yo le dije que no porque no me gustan las bodas y no me gusta gastarme el dinero. Somos buenos compañeros, pero no amigos”, terminaba exponiendo el periodista dejando claro los límites.

En el plató de "Fiesta" Mediaset

Sin embargo, en la lista de invitados había dos nombres cuya ausencia afectó bastante al periodista Iván Reboso. Contaba con la presencia tanto de Chenoa como de Paz Padilla hasta minutos antes del enlace. Aunque la pareja no se pronunció mucho sobre estas ausencias, y cuando lo hicieron fueron lo más diplomáticos posible, lo cierto es que este gesto le había molestado al periodista, que mantiene relación con ambas desde hace bastantes años. No han trascendido los motivos que le habrían impedido a ambas asistir al tan esperado evento. Chenoa está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales, tras la última edición de “Operación Triunfo” sigue inmersa en “Tu cara me suena”, donde la cantante es jurado junto con Lolita, Ángel Llàcer y Carlos Latre. Por la otra parte, Paz Padilla presentó el día antes de la boda su nueva colección de “No Ni Ná” en compañía de su hija Anna Padilla.