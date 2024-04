Aún no ha llegado el buen tiempo pero nosotras ya nos hemos comprado el top lazo de Zara por culpa de Rocío Osorno

Rocío Osorno acaba de volver de Colombia, o lo que es lo mismo, ya ha terminado de fotografiar la nueva colección de su firma Rocío Osorno Studio que saldrá a la venta esta semana y que seguro que muchas quieren lucir en esta Feria de Abril 2024. Pero hoy dejamos el Real a un lado, para hablar del maravilloso top blanco en forma de lazo de nueva colección de Zara, que la andaluza ya ha hecho que nos compremos este mismo miércoles aunque no haya llegado el buen tiempo. ¿Los motivos? Que no puede seguir más la tendencia 'coquette' que inunda la moda esta temporada, y que además, estamos seguras que se va a agotar en un abrir y cerrar de ojos, y no solo porque lo haya lucido Rocío Osorno, si no porque estamos seguras que va a ser viral en los próximos meses. Porque siempre arriesga y juega con la moda, y es inspiración diaria tanto con sus looks de calle, como para ir a trabajar o a un evento, y nos lo ha vuelto a demostrar sumándose al estilo coquette más tendencia. Hablamos del estilo 'coquette', bajo la premisa del concepto de la hiperfeminidad. Se trata de un estilo que no solo se centra en el mundo de la moda, sino que habla de romantizar el día a día, una nueva forma de ver el mundo y de definir así nuestra propia identidad. Y no hay mejor forma de sumarse a la tendencia coquette que con un lazo negro en la melena. Una forma elegante y arriesgada, es lucir esta tendencia con un top con un gran lazo como este de Zara.

Pasarelas, street style y estilistas coinciden: lazos y lazadas estarán por todas partes este año 2024. El auge de la estética coquette que ha hecho que los peinados, la moda y hasta la decoración se llenen de este romántico detalle. Los lazos han estado presentes en la moda casi desde que el tiempo es tiempo. No hay temporada en la que no se cuelen en las pasarelas bien sea decorando vestidos, peinados o accesorios. Sin embargo, esta temporada no se han conformado sencillamente con estar presentes, sino que los lazos y lazadas son la máxima tendencia. Y este top blanco de Zara que nos acaba de descubrir Rocío Osorno, es la mejor forma de lucirlo en nuestros looks de calle o de invitada.

Top popelín lazo ZW Collection, de Zara (29,95 euros)

Top lazo. Zara

En pasarela han arrasado gracias a firmas como Chanel, Valentino o Jason Wu. Ahora, las prendas con este detalle también aterrizan en las firmas de moda pronta en forma de tops como este de Zara. ¿Preparado para llevarlo este verano como Rocío Osorno?