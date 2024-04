Necesito este conjunto a todo color de Rocío Osorno para ser la mejor vestida de la Feria de Abril 2024 sin ir con traje de flamenca

Solo quedan 12 días para la Feria de Abril y nosotras necesitamos este conjunto de la nueva colección de la firma de Rocío Osorno. Una de las preocupaciones más repetidas es qué traje de flamenca vas a llevar para bailar rumbas y disfrutar de los rebujitos con tu grupo de amigas. Tras tener claro cuáles serán las tendencias de la Feria de Abril 2024, podemos decir que este año veremos muchos diseños en blanco y rojo protagonizados con grandes volúmenes. No obstante, nuestras celebrities e influencers favoritas siempre tienen guardadas una infinidad de sorpresas a través de estilismos y combinaciones llamativas y arriesgadas. Rocío Osorno ya nos ha mostrado varias ideas y propuestas para vestirnos de flamenca en la Feria de Abril. Si el otro día lo hacía desde Colombia con la versión vestido, hoy lo hace con este conjunto de tres piezas que nos parece una opción perfecta para no ir vestida de flamenca, si la temperatura no sube mucho esos días en la ciudad andaluza. Se trata de un diseño de su colección, Rocío Osorno Studio, que va a lanzar próximamente. No obstante, en los últimos días ya nos ha mostrado otros modelos que promete enamorarnos. Uno de ellos es un dos piezas de blusa con espalda descubierta y falda larga, ambas prendas estampadas con detalles florales en fucsia.

Si la versión en vestido con este conjunto de grandes lunares a todo color nos encantó, esta opción de tres piezas nos ha maravillado. Sin embargo, como dicen los sevillanos, 'ya huele a feria', y es que la joven ayer por la noche nos enseñaba un look que fácilmente podríamos llevarlo a la cena del Pescaíto o a cualquier noche de la Feria de Abril (aunque también es apto para otras ocasiones especiales). Rocío Osorno es una gran referente para muchas chicas que la siguen a través de sus redes sociales a fin de inspirarse a la hora de crear sus propios looks. Con un estilo de lo más sencillo, clásico y con toques en tendencia, Rocío Osorno se posiciona como una de las influencers mejores vestidas del panorama español. Es una gran inspiración a la hora de escoger looks de invitada, y como buena sevillana, no podía ser de otra forma para inspirarnos para esta Feria de Abril 2024. . Con todo ello, al ver este look en su perfil, no nos ha sorprendido para nada este outfit tan especial que seguramente lleve alguna ornada de esta Feria de Abril. Porque ya nos ha dejado claro la diseñadora que se ha enamorado de este estampado, y que lo ha utilizado en todos los formatos posibles.

Un conjunto de tres piezas de lo más especial que Rocío Osorno nos ha enseñado desde su viaje a Colombia, con top y falda midi con detalle de volante a la cadera que no puede ser más ideal y elegante para la Feria de Abril. Además, el estampado de grandes lunares en color pastel no puede ser más tendencia esta primavera. Una falda que ha combinado con un top en el mismo estampado con mangas y hombreras marcadas.