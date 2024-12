Ayuso ha vuelto al trabajo con vestido blazer drapeado de Zara y los vaqueros pitillo que mejor sientan

Después de un par de días de descanso, hoy, para muchos españoles, ha tocado volver al trabajo, y Ayuso no ha sido la excepción. Esta mañana, la Presidenta de la Comunidad de Madrid ha dado una rueda de prensa para presentar el Balance 2024 de la Comunidad de Madrid, porque si hace unos días la veíamos con una cazadora de pelo de lo más tendencia este diciembre, hoy Ayuso lo ha vuelto a hacer y se ha presentado ante la prensa con un look digno de analizar, y eso es justamente lo que vamos a hacer a continuación.

Ya es costumbre que Isabel Díaz Ayuso sea objeto de titulares de moda, y es que la madrileña se ha convertido con el paso del tiempo en la política con mejor gusto y estilo del panorama nacional, no lo decimos solo nosotras sino todos y cada de los looks que la Presidenta de la Comunidad de Madrid nos deja en sus apariciones públicas y privadas. Tampoco es de extrañar ver a Ayuso con alguna prenda, en especial blazers del gigante de Inditex, en esta ocasión ha hecho gala de su impecable fondo de armario con un diseño que por desgracia para nosotras ya no está disponible ni en tienda ni en la web de Zara, pero que nos va a servir sin duda alguna para volver a la oficina en enero.

Ayuso ofrece una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno Jesús Hellín Europa Press

Vestido chaqueta drapeado, de Zara

Vestido chaqueta drapeado Zara

Para la rueda de prensa de esta mañana, Ayuso apostó por un vestido blazer drapeado de Zara, una elección que demuestra su debilidad por las prendas de Zara, y en particular de sus blazers y que, lamentablemente, ya no está disponible ni en tienda ni en la web. Este diseño, que mezcla la sobriedad de un blazer clásico con un toque moderno gracias al drapeado, es ideal para quienes buscan un look sofisticado pero sin complicaciones. Y aunque no podamos hacernos con el mismo, es un recordatorio de que este tipo de blazers-vestido seguirán siendo una gran apuesta en lo que queda del invierno. Ayuso combinó el vestido blazer con unos vaqueros pitillo negros, uno de sus básicos de confianza cuando bajan las temperaturas. Aunque el reinado de los pitillo se ha visto amenazado por la popularidad de los cortes wide-leg y flare, Ayuso nos confirma que esta silueta clásica sigue siendo una opción infalible para estilizar y aportar elegancia. Los pitillo, especialmente en color negro, aportan ese toque versátil que puede adaptarse tanto a un día en la oficina como a una ocasión más formal. En cuanto al calzado, Ayuso optó por otra de sus apuestas favoritas estos meses, unos botines negros de tacón medio, un complemento discreto pero acertado para redondear su outfit. Este tipo de botines no solo aportan elegancia, sino que también son ideales para jornadas largas en las que la comodidad es clave. El resultado es un conjunto práctico, equilibrado y lleno de estilo que nos inspira para nuestros propios looks de oficina.

Ayuso ofrece una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno Jesús Hellín Europa Press

Ayuso lo ha vuelto a hacer: con un armario lleno de piezas atemporales y un gusto impecable, nos recuerda que es posible equilibrar la moda y la funcionalidad en el día a día. ¿Tomamos nota para nuestro regreso a la oficina en enero? Sin duda, sí.