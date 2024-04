Ayuso vuelve al trabajo después de la boda de Almeida con su traje rojo favorito (y más empoderado)

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto al trabajo este lunes después de convertirse este sábado en una de las invitadas mejor vestidas a la boda de Almeida y Teresa Urquijo. Y no solo lo decimos nosotras, casi todas las redactoras de moda hemos estado de acuerdo en que el look de Ayuso de la firma Victoria de Vicky Martín Berrocal, fue uno de los estilismos más acertados. Pero hoy para la vuelta al trabajo, ha sacado uno de sus uniformes favoritos, el traje rojo más tendencia y empoderado, del armario de la presidenta madrileña. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha enmarcado este lunes la Ley de Amnistía en "un golpe contra la unidad nacional, la democracia y el Estado de derecho programado y por etapas" y ha alertado de que esta "rompe" a todos, incluido al PSOE. Y ahí es donde la hemos visto con su uniforme preferido, el traje rojo más tendencia este 2024, que es el favorito de Ayuso. Tras tener claro cuáles serán las tendencias de la Feria de Abril 2024, podemos decir que este año veremos muchos diseños en blanco y rojo protagonizados con grandes volúmenes. No obstante, nuestras celebrities e influencers favoritas siempre tienen guardadas una infinidad de sorpresas a través de estilismos y combinaciones llamativas y arriesgadas. Rocío Osorno ya nos ha mostrado varias ideas y propuestas para vestirnos de flamenca en la Feria de Abril y ahora es Ayuso la que nos inspira con este traje rojo.

Porque si el sábado se convertía en la invitada perfecta con lunares y en color buganvilla, ahora vuelve a su rojo favorito y más tendencia. Pero nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en este traje rojo precioso y de lo más tendencia. Porque siempre que Ayuso apuesta por el rojo lo hace con vestidos, y esta vez es la primera que lo hace con un traje. El otro día era Tamara Falcó la que nos inspiraba con un traje rojo en abril, y ahora es la presidenta madrileña.. Fíjate bien en el look de la marquesa, porque las chicas más pijas y clásicas de Madrid lo van a adorar para ir a Sevilla. Un traje rojo con blazer de cuello de solapa y hombreras, a juego con un pantalón rojo.

Ayuso rechaza el "golpe" contra la unidad nacional "programado y por etapas" y avisa: "La amnistía nos rompe a todos" EUROPA PRESS - ALEJANDRO MARTÍNE Europa Press

Porque el traje rojo es el uniforme que no falla en este 2024, y Ayuso lo tiene claro en esta jornada de lunes de vuelta al trabajo, después de una de las bodas del año en Madrid que ha acaparado toda la atención mediática.