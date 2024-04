Así será el vestido de novia (vintage y familiar) de Teresa Urquijo en su boda de este sábado con José Luis Martínez-Almeida

La cuenta atrás para la boda más esperada del año en España, el enlace de Almeida y Teresa Urquijo, está llegando a su fin. La relación entre el alcalde de Madrid y esta joven de noble cuna se oficializaba el verano pasado en la corrida de la Prensa, en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid, y la pareja anunciaba su boda el 5 de enero. Lo hacía el político en su cuenta de Instagram después de muchos rumores con la foto que encabeza este artículo, y estas palabras: "Una vez me preguntaron por cuestiones sentimentales. Respondí que ni precipitarse ni resignarse, es obvio que no me he precipitado pero estaba casi resignado. Hasta que apareció ella. Y Teresa me ha dicho sí". El 'sí, quiero' tendrá lugar este sábado 6 de abril después de que todos los preparativos se hayan realizado en un tiempo récord, en la iglesia jesuita de San Francisco de Borja en el madrileño barrio de Salamanca. Pero sin duda, lo que a nosotras más nos interesa en el vestido de novia de Teresa Urquijo, del que ya conocemos casi todos los detalles. Se trata del vestido con el que se casaron su abuela y su madre, siguiendo su estilo tradicional, clásico y familiar. Teresa ha decidido llevar al altar el vestido de novia que lució Teresa de Borbón-Dos Sicilias en su boda con Íñigo Moreno de Arteaga el 16 de abril de 1961 en la Real Basílica de Nuestra Señora de Atocha.

Un vestido de novia confeccionado en un tejido brocado con base de raso y bordado con hilos de plata, el vestido de novia presentaba un acabado que hoy roza el calificativo de joya. De color tradicional en blanco, con un estampado con motivo botánico que llamó la atención en la época. Un diseño de escote barco y con mangas al codo, el diseño se ajustaba a la cintura. Justo en ese punto, brotaba una gran falda con el bajo tipo tulipa y, como no podía ser de otra forma, cola. Según explicó el periodista Kike Calleja en Telecinco, el vestido ha sido modificado "en el atelier de Cristina Navascués, que es familiar de Martínez-Almeida, y lleva una tela bordada en color plata". Si es verdad esta información, el vestido habría sido modificado y ajustado en el taller de Cristina Navascués y es probable que además le añada alguna joya familiar como complemento. Tras este nombre se encuentra Cristina Martínez-Pardo Cobián, quien a principio de los años 80 comenzó está aventura con una filosofía de trabajo clara: Un vestido tiene que emocionar a quien lo lleva. Máxima que, tanto ella como los profesionales que conforman su equipo de diseño, cumplen a rajatabla. Cristina es una firme defensora de la importancia de los detalles, un de las máximas que aplica a cada diseño que sale de su taller en el madrileño Barrio de Salamanca. Muchos años de experiencia y un excelente equipo de trabajo hacen posible que cada diseño sea único y pueda personalizarse para captar la esencia de cada novia. Siempre con los tejidos más exclusivos, la mezcla de texturas, bordados, incrustaciones y encajes, consiguen que sus vestidos tengan un sello inconfundible.

Queda por descubrir que joyas lucirá Teresa Urquijo en su boda con Almeida este mismo sábado, ya que el joyero de su familia fue vendido, por lo tanto, no podrá llevar por ejemplo la valiosa tiara que lucieron su madre y su abuela.