Camisa azul y falda satinada: el look que Alba Díaz ha robado del armario de su madre para arrasar en su último evento

La moda corre por las venas de Alba Díaz, y anoche volvió a demostrarlo en el evento “Come Together Blue” de Cosentino celebrado en Madrid. La influencer acudió a la cita con un estilismo de aire sofisticado y minimalista que, como ella misma ha confesado en redes sociales, no era suyo… sino de su madre, la diseñadora Vicky Martín Berrocal.

Cosentino, firma líder global en superficies sostenibles para la arquitectura y el diseño, celebró un evento exclusivo en su espacio Cosentino City Madrid, en el marco de su proyecto “Come Together”. Iniciada el año pasado, esta iniciativa representa una alianza entre marcas de renombre de distintos sectores que comparten como pilares la sostenibilidad, el diseño y la innovación, con el objetivo de mejorar la calidad de vida a través de soluciones y productos comprometidos con el medio ambiente. Y ahí es donde Alba Díaz no dudó en lucir un look del armario de su madre.

El look de Alba Díaz más Vicky Martín Berrocal

“Le he robado todo el look a la Vicky”, bromeaba Alba en sus stories, donde mostró con orgullo el conjunto elegido: una camisa azul con rayas y detalles estructurados combinada con una falda larga blanca de satén de corte fluido. Un look elegante y atemporal que remató con stilettos blancos y un bolso de mano en tono neutro. Todo un guiño al estilo de su madre, al que Alba aporta su frescura generacional y actitud relajada. La cita, organizada por el Grupo Cosentino bajo el lema “Come Together Blue”, reunió a numerosos rostros conocidos del mundo del diseño, la moda y la comunicación como Marta Lozano, Pablo Castellano o Mar Saura. La velada apostó por el azul como símbolo del compromiso con la sostenibilidad, y Alba no solo se vistió acorde a la temática, sino que también brilló con una narrativa muy suya: moda con mensaje y una pizca de humor.

No es la primera vez que la hija de Vicky y Manuel Díaz “El Cordobés” se convierte en el centro de todas las miradas por su estilo. Pero esta vez lo hizo, además, celebrando ese legado compartido que une a madre e hija a través de la moda. Porque si hay algo mejor que tener un armario de lujo, es poder compartirlo.