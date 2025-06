Vicky Martín Berrocal y Alba Díaz, el tándem de estilo madre e hija que vas a querer copiar en vacaciones

La complicidad entre madre e hija puede expresarse de muchas formas, pero cuando se traduce también en moda, el resultado es un auténtico flechazo estético. Vicky Martín Berrocal y Alba Díaz han vuelto a demostrar que el estilo se hereda, y se disfruta, en su escapada a Formentera este fin de semana. La diseñadora y su hija han posado radiantes en redes sociales con dos looks tan diferentes como complementarios, perfectos para inspirar nuestros estilismos de vacaciones.

La conexión entre Vicky Martín Berrocal y su hija Alba Díaz no solo se refleja en la moda, sino también en el reciente documental de Movistar Plus+, 'Las Berrocal', que ya ha estrenado sus cuatro capítulos completos, y que nosotras ya nos hemos visto al completo, y necesitamos una segunda temporada. A lo largo de la serie, madre e hija abren las puertas de su intimidad para mostrar su vínculo, sus rutinas, su forma de afrontar el éxito, el amor y el paso del tiempo con una honestidad que ha conquistado a la audiencia. El proyecto ha servido para consolidar a las Berrocal como referentes no solo de estilo, sino también de autenticidad y empoderamiento femenino.

Los looks de madre e hija en Formentera

Vicky, fiel a su elegancia relajada, optó por un conjunto ‘total white’ compuesto por pantalón fluido y camisa oversize semi-transparente, ideal para combatir el calor con sofisticación. Lo combinó con unas sandalias planas, maxi bolso Birkin en cuero marrón y gafas de sol oscuras que rematan su look con ese aire de lujo effortless que tanto la caracteriza. Alba Díaz, por su parte, apostó por un conjunto de dos piezas en tono crudo que dejaba al descubierto su abdomen: top bandeau con tirantes halter y minifalda a juego. Un estilismo sexy, juvenil y fresco que remató con unas sandalias romanas de tiras, bolso de rejilla amarillo, tendencia absoluta esta temporada, y gafas mini en clave retro.

Ambas, con moños pulidos y actitud alegre, nos regalan una estampa veraniega que es pura inspiración. Mientras Vicky nos recuerda que el blanco nunca falla en vacaciones, Alba nos enseña a jugar con los accesorios para elevar cualquier look playero. ¿Conclusión? Este verano, el tándem madre e hija promete marcar tendencia.