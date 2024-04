¿Bautizo a la vista? 6 looks infalibles (y fashionistas) con los que es imposible cometer ningún error

Cuando llega la primavera a nuestros armarios, también tenemos que dar la bienvenida a la época de convertirse en la invitada perfecta. Y es que con los días soleados y de altas temperaturas ya empezamos a agendar una multitud de fechas importantes y especiales en las que se necesita una buena y correcta vestimenta. Nos referimos a las asistencias a bodas, comuniones y bautizos. Si ya tenemos claro cómo vestir para una boda de primavera con looks de infarto y en tendencia, ahora te hacemos saber cómo no cometer fallos con tu lookpara un bautizo. Tenemos claro que en las bodas y comuniones solemos apostar por vestidos de gala o conjuntos sofisticados, mientras que en los bautizos somos más partidarias de piezas y complementos más desenfadados y que podemos seguir utilizando para otras ocasiones no tan formales. Con ello, no queremos decir que no puedas hacerte con un estilismo elegante y formal, pues el código de vestimenta no te lo impide. No obstante, en esta ocasión podemos aprovechar otras prendas de nuestro armario (o nuevas adquisiciones no tan elevadas de precio) para acudir a dicho bautizo de lo más adecuada y correcta. Pero, siempre cumpliendo con nuestra esencia y estilo. También, debemos mencionar una nueva manera de consumir, que es a través del alquiler de ropa en tiendas como Borow o Lend the Label. De esta manera tenemos la oportunidad de vestir de diseñador si queremos a un precio bastante asequible. Tenemos a nuestra disposición cientos de diseños, pero nosotros hemos recopilado seis con los que te puedes inspirar para tu próximo bautizo.

Una de las opciones más recurrentes son los vestidos en todas sus facetas y cortes. Desde el más en tendencia con cut-out (muy visto en la Semana de la Moda) hasta el protagonizado por la manga asimétrica, muy querido por las épocas de entretiempo. Asimismo, los vestidos de lunares de corte mini son unos de los más favorecedores y perfectos para abril por si la fecha del bautizo es en este mes. Las lazadas también son un toque importante que elevan el look de manera fácil. Este tipo de vestidos los podemos encontrar en varios colores o estampados en la marca española Laagam, de Inés Arroyo. Para las mujeres más modernas que prefieren optar por una vestimenta distinta, también tenemos la opción de decantarnos por un traje de blazer muy cortita y pantalones o por un dos piezas con un estampado llamativo u original. Encontrarás muchas versiones de estos en Himba Collection o Lady Pipa.

