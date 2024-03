Estos son los vestidos de invitada perfecta si estás embarazada

¿Estás embarazada, tienes una boda a la vista y no sabes qué ponerte? No te preocupes, aquí te enseñamos algunos de los vestidos de invitada perfecta ideales para esta primavera con las que deslumbrar tanto si estás embarazada como si no lo estás. Si nos paramos a pensar, a la hora de escoger el look de invitada, siempre tendemos a escoger un vestido midi, y es que se trata de una pieza muy versátil, cómoda y muy elegante pues, si le añadimos un mini bolso tipo bombonera y unas sandalias de tacón, conseguiremos ser el centro de todas las miradas (detrás de los novios, claro está). Sin embargo, no es la única opción, pues en nuestras tiendas favoritas podemos encontrar un sinfín de monos y conjuntos de trajes de chaqueta y pantalón en tonos muy coloridos y primaverales ideales para la temporada de bodas, bautizos y comuniones esta primavera y verano. Pero, si nos tenemos que quedar con una prenda para vestir de cara a este tipo de festividades si estamos embarazadas, lo ideal sería un vestido. Gracias a que esta temporada se llevan los vestidos anchos y muy fluidos, los vestidos nos sentarán muy bien tanto si estamos embarazadas como si no. Podemos escoger entre vestidos hechos en España de diseñadores emergentes como Redondo Brand o marcas pequeñas que han surgido en los últimos años y que están especializadas en colecciones de invitadas, como si preferimos optar por marcas 'low cost' como Zara, Mango o Massimo Dutti.

¿Con qué combinar vestidos como los que te enseñamos si estás embarazada? Puede que no aguantes unos tacones altos, por lo que un tacón sensato es la opción más adecuada para que puedas deslumbrar toda la noche y todo el día sin ningún problema. Si volvemos a los vestidos, esta primavera encontramos en tiendas vestidos satinados muy fluidos de corte camisero, así otros tanto con fruncidos en el vientre que, además de sentar bien, favorecen mucho la barriga de embarazada. Si aún no sabes qué tonos están en tendencia (aunque seguro que sí), el color rojo es el que más estamos usando durante toda la primavera, por lo que es perfecto, aunque, si quieres algo diferente, este vestido de canalé de Marta Lozano es la opción más adecuada, si la boda a la que vas tiene lugar en una zona en la que aún hace frío. Sin más, te enseñamos algunos de los vestidos de invitada perfecta con los que ir a una boda, bautizo o comunión si estás embarazada.

Vestido capas, de Sfera (49,99 euros)

Vestido capas Sfera

Vestido cruzado drapeado, de Zara (25,95 euros)

Vestido cruzado Sfera

Vestido de lactancia before & after, de H&M (49,99 euros)

Vestido de lactancia H&M

Vestido largo de satén, de H&M (26,99 euros)

Vestido largo de satén H&M

Vestido cipriani, Bimani (149,00 euros)

Vestido cipriani Bimani

Estos son algunos de los vestidos invitada perfectos para chicas embarazadas ideales para una ocasión especial, como una boda, bautizo