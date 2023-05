Una experta en moda nos da las claves para lucir perfecta con tu look 'low cost' de invitada este verano

Con la llegada de primavera y el verano también llega la época de los eventos más importantes como bodas, comuniones y otras ocasiones más especiales. Es momento de sacar a relucir los looks más elegantes y sofisticados de nuestro armario y buscar aquellos vestidos, accesorios y otras prendas que van acorde a nuestro estilo para ir perfectas ese día tan especial. Sin duda, son muchas las firmas 'low cost' que lanzan sus propuestas de trajes y vestidos, así como calzado y otros accesorios con los que lucir increíble en una boda, como por ejemplo estos vestidos de la colección de Massimo Dutti Studio, unas prendas de alta calidad y muy atemporales, pues se convertirán en un básico de fondo de armario. Pero, si andamos un poco perdida a la hora de como ir vestida para una boda y no tienes mucho presupuesto a la hora de escoger un vestido, una experta en moda nos da los tips y trucos esenciales para hacernos con un look deslumbrante compuesto por prendas de tiendas 'low cost'. Hablamos con Paloma de la Hoz, periodista de moda y fundadora de su podcast 'Charlando sobre moda', en el que entrevista a grandes personalidades del mundo de la moda e informa acerca de las nuevas tendencias y grandes eventos del sector. Paloma nos explica que ella, a la hora de escoger un look para una boda se declina más por no seguir las tendencias 'Voto por prendas atemporales, con diseños elegantes y que puedan servirte de fondos de armario para lucir en otras ocasiones. Los vestidos de invitada son prendas que querrás guardar durante años ¡o incluso siempre!' Para bodas y ocasiones especiales que se dan durante los meses de primavera y verano, Paloma de la Hoz comenta que ella siempre apuesta por 'Colores vivos o pastel: los vestidos con color y luz ganan siempre a los apagados, y más en verano' y es que durante estos meses estamos más bronceadas y nuestra piel se vuelve más dorada propio de las vacaciones de verano, aunque siempre hay que ir con cuidado a la hora de exponernos al sol. Como cada temporada, surgen nuevas tendencias en cuanto a looks de invitada, tanto es así que en los últimos meses hemos visto como en nuestras tiendas 'low cost' favoritas han introducido una prenda de lo más versátil, cómoda y elegante que nos salvará en más de una ocasión. Hablamos de las capas de invitada, "Para verano me encanta algo que se están poniendo muy de moda, pero en realidad existen desde siempre, son los vestidos que ya vienen con capa incluida y cosida al vestido. Me parecen súper elegantes y creo que para ceremonias religiosas, la capa nos puede ayudar para taparnos los hombros durante la misa". En cuanto al vestido en sí, ya que es la prenda por excelencia de bodas y eventos más especiales, Paloma de la Hoz recomienda siempre recomienda diseños fluidos, con mucho movimiento y ligereza, y es que estos vestidos los podemos encontrar en Mango, pues quizá estos vestidos son los más versátiles y fresquitos para que no estemos incómodos en este tipo de ceremonias en los que solo queremos disfrutar. Para bodas de noche, Paloma de la Hoz añade que 'Un vestido largo con cuello halter o escote asimétrico me parece que estilizan una barbaridad' , y ahora que se lleva tanto este tipo de escote, podemos encontrarlos en muchas tiendas 'low cost' en todo tipo de estilos y diseños.

En cuanto a los accesorios, 'Siempre pendientes XL. Yo siempre he sido de pendientes grandes para looks de invitada. Si tienes la cara alargada, unos pendientes largos que caigan te sentarán fenomenal; y si tienes la cara más redonda, unos pendientes tipo aro grande con piedras de colores o con alguna flor por ejemplo te aportarán una luz increíble'. El calzado es una parte fundamental de nuestro look de invitada y es un tema muy personal, 'Para las chicas bajitas, como yo, siempre he optado por sandalias con plataforma por tema de comodidad y porque me puedo permitir llevar un tacón más alto y, lo mejor, estiliza mucho las piernas'. Sin embargo, un look no está terminado sin el bolso, Paloma de la Hoz nos confiesa que 'A mí me encanta jugar con los colores y estampados en los bolsos: si el vestido es liso, elige un bolso con algo de estampado, flecos, lentejuelas... y si el vestido tiene estampado, elige un bolso que vaya en la misma gama de color, ¡pero que siempre sume!. Por último, no olvides que el maquillaje en un look de invitada es algo fundamental, pues elevan el look y nos hace tener un efecto 'buena cara', así que una experta en maquillaje y beauty nos da consejos básicos para obtener un maquillaje de invitada natural y que se mantendrá intacto por mucho tiempo. Sin más, estos son los consejos que nos da Paloma de la Hoz para lucir perfecta con vestidos de tiendas 'low cost' en ocasiones especiales.

Vestido cuello halter, de Zara (35,95 €)

Vestido cuello halter Zara

Vestido largo cuello halter, Massimo Dutti Studio (169.00 €)

Vestido largo Massimo Dutti

Vestido manga asimétrica, de Mango (49,99 €)

Vestido manga asimétrica Mango

Vestido manga kimono, de Sfera (59,99 €)

Vestido manga kimono Sfera

Aplica estos tips que nos ha dejado Paloma de la Hoz para lucir perfecta tu look de invitada.