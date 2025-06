Los bikinis favoritos de la Generación Z están en Mango y cuestan menos de 40 euros

Una vez comienzan las altas temperaturas, nuestro uniforme diario cambia radicalmente. No hablamos ni de vestidos fresquitos ni de prendas de lino, sino de los bikinis más favorecedores con los que presumimos cada vez que disfrutamos tanto de la playa como de la piscina. De la misma manera que ocurre con el fondo de armario en cada temporada, también tenemos la necesidad de sustituir o, directamente añadir, nuevos modelitos que han lanzado las marcas de moda a causa de las nuevas tendencias o la innovación de diseños, así como de patrones.

Como no solamente necesitamos darnos un chapuzón por diversión o entretenimiento, sino que también para refrescarnos, lo haremos de la manera más fashionista posible. Las editoras de moda han comenzado a difundir a través de las redes sociales sus nuevos trajes de baño de efecto tipazo, creándonos la necesidad de ir directas a las firmas correspondientes a comprarlos. Si Zara se coronó con su colección de baño con los must haves que hasta podemos utilizar en los estilismos casuales, esta vez, debemos hablar seriamente de Mango. En concreto, la marca catalana por excelencia que siempre acierta en su colección de baño y acaba protagonizando los looks de verano o las vacaciones. Y este año no iba a ser menos, puesto que ha puesto a la disposición de todos una selección de bikinis que son los favoritos de la Generación Z y solamente cuestan menos de 40 euros. Para todos los estilos, así como para todos los gustos.

Bikini 1: de estampado de rayas en colores vitamina

Uno de los más alegres de carácter juvenil es este bikini de estampado de rayas de colores vitamina, como el naranja o amarillo, entre otros. Además de potenciar tu bronceado, es un modelo de baño de lo más cómoda, gracias a su perfecta sujeción.

Top bikini de rayas, de Mango (20 euros)

Top bikini de rayas. Mango

Braguita bikini de rayas, de Mango (18 euros)

Braguita bikini de rayas. Mango

Bikini 2: con bordados de flores en tonos bicolor

Ahora que está en la cúspide de las tendencias el estilo bohemio, no puede faltar esta alternativa de la firma catalana. Un bikini en chocolate que llama la atención por un bordado de flores hawaianas en naranja neón, un contraste armonioso que sienta bien a todos.

Top bikini flor bordada, de Mango (20 euros)

Top bikini flor bordada. Mango

Braguita bikini con lazos, de Mango (18 euros)

Braguita bikini con lazos. Mango

Bikini 3: de estampado floral al estilo romántico

Nunca puede faltar un bikini de flores, puesto que es una compra sensata que nunca pasa de moda. Este, en especial, destaca por sus terminaciones fruncidas que favorecen la silueta y consiguen un efecto más original.

Top bikini de estampado floral, de Mango (20 euros)

Top bikini de estampado floral. Mango

Braguita bikini de estampado floral, de Mango (18 euros)

Braguita bikini de estampado floral. Mango

Bikini 4: de 'animal print' que siempre funciona

Y cómo no comentar el bikini de animal print, todo un clásico que funciona estemos en el año que estemos. Además de tener un toque cañero, es perfecto para completar un look beachwear para dar un paseo marítimo o, incluso, ir al chiringuito de al lado.

Top bikini de estampado animal, de Mango (20 euros)

Top bikini de estampado animal. Mango

Braguita bikini de estampado animal, de Mango (18 euros)

Braguita bikini de estampado animal. Mango

Bikini 5: al estilo bandeau con detalle metálico

Uno de los más llevados esta temporada de verano 2025, son los bikinis bandeau súper favorecedores. Además de ser cómodos, no nos deja marca cuando tomamos el sol. Este modelo de Mango llama la atención tanto por su color en Mocha Mousse como por su detalle metálico.

Top bikini bandeau, de Mango (20 euros)

Top bikini bandeau. Mango

Braguitas bikini básicas, de Mango (18 euros)

Braguitas bikini básicas. Mango

Bikini 6: en celeste adornado con tachuelas

De la misma manera, las tachuelas también son un adorno que no paramos de ver en todo tipo de prendas, calzados o accesorios. Por ello, en esta selección no podía faltar un bikini con tachuelas para crear distinción en cualquier playa o piscina.

Top bikini con tachuelas, de Mango (20 euros)

Top bikini con tachuelas. Mango

Braguita bikini con tachuelas, de Mango (18 euros)

Braguita bikini con tachuelas. Mango

Bikini 7: más juvenil con estampado de soles

Por último, una opción que nos recuerda a nuestra infancia, es este bikini de estampado de soles en la combinación por excelencia del verano: naranja + amarillo. Cómodo, práctico y bonito.

Top bikini de soles, de Mango (20 euros)

Top bikini de soles. Mango

Braguita bikini de soles, de Mango (18 euros)

Braguita bikini de soles. Mango

Si pronto tienes un viaje o un plan que conlleve disfrutar del agua, no dudes en hacerte con estos bikinis fashionistas de Mango por menos de 40 años que reutilizarás y reutilizarás.