Estos pareos son el truco de estilo definitivo para elevar tu look de playa sin esfuerzo

A estas alturas del verano o te has cansado de bajar a la playa y/o piscina con el mismo look de siempre o estás deseando que llegue el mes de agosto para poder disfrutar de unas merecidas vacaciones, ¿verdad?, pues bien, seas del equipo que seas, la solución tiene un nombre, se llama pareo y las que más saben de moda lo están llevando de la tumbona al chiringuito sin parar. Hace unos años veíamos a nuestras madres con ellos y no nos podíamos imaginar el lavado de cara por el que iban a pasar estos accesorios de baño. Y es que lo que empezó siendo una prenda elegida para esconder partes del cuerpo con las que las mujeres no se sentían cómodas o disimular varices, ha pasado a ser el compañero más cool de bikinis y bañadores en las playas más exclusivas del territorio nacional e internacional.

Hace un par de años estuve de viaje en Bali y no había chiringuito o 'beach club' en el que no me encontrara a más de una persona con un pareo, y todas derrochaban ese estilazo isleño sin esfuerzo que una quiere emular estando de vacaciones, este verano está pasando lo mismo desde Ibiza a Tarifa. Las chicas más estilosas no se separan de su pareo para bajar a la playa y elevar tanto bikinis como bañadores. Como queremos que esta temporada tú también lo hagas hemos seleccionado 8 diseños con los que el look de playa pasará de ser el mismo de todos los años a una lección de estilo en sí mismo, palabra de editora de moda.

8 pareos con los que elevar tu look de playa en segundos

Lo maravilloso de cuando una prenda consigue ascender a la categoría de tendencia es que las opciones en tienda so infinitas y eso es justo con lo que nos hemos encontrado este verano. Desde diseños mini pasando por siluetas maxi, con estampados muy veraniegos, otros de animal print o de un solo color. El caso es que todos son perfectos para que los metas directos en tu maleta de vacaciones, no solo te harán lucir de lo más estilosa, sino que también ocupan cero espacio, un punto muy importante a tener en cuenta para escapadas de más de dos días.

Pareo estampado con hilos metálicos, de Parfois (19,99 euros)

Pareo estampado con hilos metálicos. Parfois

Las que saben de moda se han pasado al mix arty y retro, y este diseño con rayas, formas orgánicas y flecos nos recuerda a los veranos en la Costa Azul con un aire muy actual.

Pareo estampado nudo, de Zara (25,95 euros)

Pareo estampado nudo. Zara

Una explosión de color con efecto acuarela que funciona igual de bien sobre la tumbona que para los cócteles de después con sandalias planas y una camisa blanca oversized.

Falda pareo calada, de Ysabel Mora (rebajado a 15,99 euros)

Falda pareo calada. Ysabel Mora

El negro también se lleva en verano, especialmente si es en forma de red como este pareo calado que grita atardecer en Tarifa desde el primer paso en la arena.

Pañuelo de algodón estampado, de Parfois (19,99 euros)

Pañuelo de algodón estampado. Parfois

El toque boho-chic más elegante lo pone este pareo en verde lima con detalles étnicos y brillo sutil: el aliado perfecto para presumir de estilazo incluso en chanclas.

Pareo largo tropical, de Calzedonia (19,90 euros)

Pareo largo tropical. Calzedonia

El 'animal print' sigue marcando territorio esta temporada, y este pareo lo demuestra con un nudo delantero que sienta de maravilla tanto con bikini negro como con uno rojo pasión.

Pareo midi de viscosa, de Tezenis (rebajado a 8 euros)

Pareo midi de viscosa. Tezenis

Minimalista, fluido y versátil, este pareo khaki es de esos que puedes llevar cada día de vacaciones sin cansarte, el fondo de armario estival que no sabías que necesitabas.

Fular terminaciones deshilachadas, de Mango (12,99 euros)

Fular terminaciones deshilachadas. Mango

Este pareo en naranja vitamina es todo lo que necesita tu look de playa para brillar: favorece el bronceado y aporta un toque de color sin esfuerzo.

Pareo, de h&m (24,99 euros)

Pareo. H&M

El blanco más puro en clave sofisticada. Combínalo con un bañador negro y joyitas doradas y tendrás un look de influencer en la Costa Amalfitana.

Ya lo ves, el pareo ha pasado de ser ese accesorio olvidado en el fondo del bolso de playa a convertirse en la prenda estrella del verano. Las insiders lo llevan con tops de crochet, sandalias minimalistas y gafas XL. Tú solo necesitas elegir tu favorito, hacerte con uno (o con todos), y prepararte para recibir más de un ¿de dónde es?, entre chapuzón y chapuzón. Porque si hay una forma sencilla de elevar tu look de playa sin renunciar a la comodidad, es esta. Palabra de editora.