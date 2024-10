El impresionante look premamá de Alejandra Rubio para una noche de boxeo en Marbella que nos ha dejado sin palabras

Ahora que la llegada de su primer bebé está cada vez más cerca, Alejandra Rubio y Carlo Constanzia no han dejado de disfrutar juntos de cada momento, y su asistencia a la Velada de Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) en el Marbella Arena ha sido una prueba más de ello. La pareja no ha querido perderse este evento, que no solo ha reunido a algunos de los rostros más conocidos del mundo del deporte, sino que también ha sido una noche de adrenalina y espectáculo, con Connor McGregor como protagonista. Alejandra, fiel a su estilo siempre impecable, demostró que a pocas semanas de dar a luz aún sabe cómo marcar tendencia y atraer todas las miradas.

Alejandra Rubio apostó por un vestido negro que combinaba a la perfección elegancia y comodidad, una elección perfecta para una futura mamá que busca seguir luciendo espectacular. El diseño del vestido, de corte ajustado, abrazaba su figura resaltando su embarazo de una manera sutil pero muy favorecedora. Además, el escote bardot con ligeros drapeados le daba un toque romántico y sensual al look, dejando sus hombros al descubierto y aportando un aire desenfadado pero sofisticado. Este tipo de escote es, sin duda, uno de los más favorecedores para las futuras mamás, ya que resalta la parte superior del cuerpo sin comprometer la comodidad.

Lo más interesante de su estilismo es cómo ha sabido jugar con las proporciones y las texturas. El vestido de largo midi, no solo es una opción práctica para eventos nocturnos, sino que también añade ese toque de formalidad que la ocasión requería. Las mangas largas ajustadas no solo estilizan, sino que equilibran el escote, haciendo que el look en conjunto sea armónico y muy chic. El negro, por su parte, siempre es una elección segura, pero en esta ocasión Alejandra lo eleva a otro nivel al combinarlo con accesorios que aportan un toque de luz y elegancia al conjunto.

Alejandra Rubio en Marbella con total black look. Gtres

Para completar el look, Alejandra optó por unas botas negras de caña alta y puntera, un calzado muy en tendencia esta temporada que además estiliza y aporta un aire de sofisticación al estilismo en conjunto. No podemos olvidar los detalles que aportaron el toque final al conjunto. Alejandra eligió unos collares finos en tonos dorados que complementaban perfectamente el negro del vestido, añadiendo un toque de brillo discreto pero acertado. También llevaba una chaqueta negra, que se veía perfectamente equilibrada con el resto de su atuendo, y que sostenía con soltura en un brazo, lista para abrigarse si las temperaturas bajaban. Este accesorio no solo le proporcionaba funcionalidad, sino que añadía otra capa de estilo a su look.

En cuanto al maquillaje y el peinado, Alejandra decidió mantener una estética natural y fresca. Su rostro, ligeramente iluminado con un maquillaje en tonos neutros, resaltaba sus rasgos sin caer en exageraciones. El peinado también fue una elección acertada: un recogido desenfadado con mechones sueltos que enmarcaban su rostro y le aportaban un toque aún más casual, demostrando que la naturalidad es siempre una excelente aliada.