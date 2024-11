Alejandra Rubio presume de barriga premamá con vestido negro muy ceñido y botas moteras

Un vestido negro nunca falla, ya sea corto, midi o largo, y Alejandra Rubio lo ha dejado claro con su look premamá para presumir de tripita. En plena cuenta atrás para convertirse en madre de su primer hijo junto a Carlo Costanzia, Alejandra Rubio continúa imparable. Con una voluminosa barriguita que deja entrever que el nuevo miembro de la familia podría llegar en cualquier momento -aunque continúa sin confirmar la fecha en la que sale de cuentas- la nieta de María Teresa Campos sigue cumpliendo con sus compromisos profesionales, y este martes se ha convertido en la gran protagonista de la inauguración de Casa Shein en el madrileño Palacio de Santa Bárbara junto a otros rostros conocidos como Raquel Bollo, Nagore Robles, o Susana Bicho

"Antes de mí, nadie habría osado vestirse de negro", presumió en una ocasión Coco Chanel. No le faltaba razón. Antes de que en la década de los años veinte la diseñadora inventara la petite robe noire, little black dress o vestido negro corto, este color en el armario femenino estaba relegado al luto. Fue ella quien le otorgó un nuevo significado de elegancia y sofisticación logrando que todas las mujeres de la época quisieran tener el suyo. Da igual que sea corto, midi o largo, el vestido negro también es perfecto para los eventos o las cenas de Navidad, y Alejandra Rubio nos lo ha dejado claro con este diseño largo, ceñido y de manga larga para presumir de su tripita de embarazada poco antes de dar a luz, y lo ha combinado con botas muy altas.

El look de Alejandra Rubio. Gtres

"Me queda muy poquito, muy poquito, pero tampoco he sido yo mucho de engordar y al final tengo tripa y ya está"ha reconocido, confesando que a pocas semanas de dar a luz ya han empezado los nervios: "Lo normal, me enfrento a un parto la primera vez en mi vida y estoy nerviosa". "Lo he dejado todo para el último momento y estoy en modo carrera" admite, desvelando que ya tiene "más o menos" lista la habitación del bebé -cuyo sexo y nombre sigue sin anunciar- y todo lo necesario para su llegada