La blusa más 'coquette' de H&M que ya ha estrenado Rocío Osorno es la que nosotras vamos a llevar en el Domingo de Ramos con alpargatas de cuña

Que Rocío Osorno ya haya sacado las alpargatas de cuña de su armario, solo puede querer decir una cosa, que las chicas sevillanas ya están preparadas para la Semana Santa y la Feria de Abril. Y para muestra un botón, porque la influencer ya lleva semanas siendo nuestra máxima inspiración tanto para el Domingo de Ramos como para toda la semana en el sur, pero no solo eso, también para ser la mejor vestidas del Real dentro de una semanas. Porque si eres de las que nunca sabes cómo tienes que vestirte en estos días tan concretos de la Semana Santa, la influencer sevillana nos ha dado las claves con estos looks de lo más estilosos y en tendencia. El domingo de ramos puede vivirse de muchas maneras. Muchas personas lo aprovechan para pasarlo en familia, con amigos o con la pareja disfrutando del buen tiempo, haciendo un viaje, otros no se pierden las procesiones. Si eres de las que le encanta estrenar ropa en este día tan señalado, esta blusa de lo más 'coquette' de H&M que acaba de estrenar Rocío Osorno es para ti. Y lo mejor es que aún está disponible en todas las tallas.

Sea cual sea tu plan de Domingo de Ramos, este estilismo de Zara y H&M puede adaptarse a tu look más o menos arreglado. Puedes añadirles chaquetas tipo blazer, zapatos de tacón cómodos, sandalias planas, alpargatas, o simplemente hacerlo con las combinaciones que ha hecho Rocío Osorno. Porque la sevillana ha combinado esta blusa 'coquette' con sus vaqueros favoritos del momento de Zara en tono negro y unas alpargatas de cuña, que sin duda son el calzado estrella de la primavera sevillana. Hablamos del estilo 'coquette', bajo la premisa del concepto de la hiperfeminidad. Se trata de un estilo que no solo se centra en el mundo de la moda, sino que habla de romantizar el día a día, una nueva forma de ver el mundo y de definir así nuestra propia identidad. Y no hay mejor forma de sumarse a la tendencia coquette que con un lazo negro en la melena o una blusa con lazada.

Blusa de volantes con bordado inglés, de H&M (25,99 euros)

Blusa bordado inglés. H&M

El bordado inglés es uno de esos tejidos que nos imaginamos vistiendo en nuestra mente de color blanco y sobre una ligera blusa o vestido, y esta blusa de H&M que ya ha estrenado Rocío Osorno, tiene todo eso para convertirse en nuestra favorita de la primavera 2024.