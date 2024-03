Terelu Campos deja claro que para ser una buena capillita en Málaga necesitas un traje de lo más primaveral

Terelu Campos está viviendo una de sus Semana Santa más tristes en Málaga, sin su madre María Teresa Campos que nos dejó el pasado año, y con su hermana Carmen Borrego en 'Supervivientes'. La Semana Santa era una de las épocas del año más especiales para las hermanas Campos que seguían las procesiones junto a su madre María Teresa en Málaga. El recuerdo de la presentadora, que falleció el pasado septiembre, está así muy presente seguro en la memoria de sus hijas que pasarán estos días de manera muy diferente. Terelu ha pasado el Domingo de Ramos en la ciudad andaluza, y este lunes también. A día de hoy, el 'dress code' ha evolucionado y es bastante más relajado, pero hay que tener en cuenta que se trata de una festividad religiosa, por lo que se deben evitar escotes señalados y faldas muy cortas. Pero Terelu Campos nos ha dejado claro que para ella el traje es el mejor uniforme para la Semana Santa en Málaga, y tus amigas más capillitas como ella lo tienen claro.

Si para el Domingo de Ramos en Málaga Terelu Campos optado por un traje estampado en verde con un jersey a tono, este lunes luce también un traje pero en tono blanco, con jersey rosa y zapatillas blancas a juego. La clave está en apostar por prendas elegantes y que estén en consonancia a las circunstancias de la celebración. Obviamente, si vas a ir a pasar la Semana Santa a la playa o al campo, estos looks no son tu referencia, nos centramos en outfits adecuados para asistir a misas, procesiones y demás eventos religiosos como hace Terelu Campos, o Manuela Villena y Carmen Lomana. Según indica el protocolo, el Jueves Santo se debe vestir de blanco. Este color, en términos religiosos, significa luz, alegría y pureza. Aunque, lo cierto, es que a día de hoy esta norma no se suele cumplir. En cualquier caso, debes ir con un estilismo elegante, sofisticado y formal, y un traje blanco como el que luce hoy Terelu Campos sería una opción perfecta. Eso sí, nosotras los combinaríamos con unas sandalias de tacón y unas alpargatas de cuña, en lugar de unas zapatillas, como ha hecho la periodista.

Terelu Campos en Málaga. Gtres

Terelu Campos y su madre, María Teresa Campos, disfrutaban cada año de esta tradición, siendo la procesión del Cautivo una de las que más disfrutaban. "Se me caen las lágrimas mientras escribo esto y me cuesta recuperar el aliento al saber que la persona más importante de mi vida no volverá a estar nunca más en su Semana Santa malagueña. Me rompe el corazón en mil pedazos", escribía el pasado año Terelu en su blog de Lecturas.