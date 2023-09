La blusa perfecta made in Spain de invitada la tiene Nieves Álvarez y la combina con pantalones de pinza verde lima

Nieves Álvarez es una de las mujeres más estilosas de nuestro país, y es que siempre acierta con los looks que lleva para cada ocasión, ya sea para el día a día como para ocasiones especiales. Hace unos días nos demostraba que era la reina del estilo con un vestido blanco que Nieves Álvarez lucía en seda, pedrerías y con apertura lateral que lucía para el Festival de Venecia, un vestido de Atelier Pronovias que no dejó indiferente a nadie. No fue la única que deslumbró en el Festival italiano, y es que Eugenia Silva con vestido negro y capa de plumas rosa de Giorgio Armani enamoró a todas las amantes de la moda, dejando boquiabiertos a todas las personas que estaban en la alfombra roja. También lo hizo María Pedraza con un vestido negro muy clásico, sencillo y muy elegante con el que solo necesitó de accesorios un collar de Swarovski. Nieves Álvarez nos ha dado una lección de estilo con este look perfecto para invitadas de bodas o una ocasión más especial, ya que se trata de una camisa en un tono amarillo pastel de organza con mucho volumen. Dado que esta prenda es muy llamativa, una apuesta perfecta sería combinarlo con unos pantalones más sencillos y discretos, como ha hecho Nieves Álvarez, con unos pantalones de pinza en tono verde lima hasta los pies y cinturón para enmarcar la figura.

De cara a looks de invitada de otoño, siempre tendemos a optar por vestidos midi, ya que es la opción más recurrente y que más vemos entre nuestras influencers favoritas, como este vestido de Rocío Osorno midi de Zara en morado, de cuello halter y falda de tablas, una opción perfecta 'low cost'. Si preferimos optar por vestidos 'made in Spain', un look de invitada perfecto es el de Marta Pombo con un vestido en lima en tejido de lino y de corte 'cut out', que combinó con un maxi sombrero de paja y sandalias de tacón alto beige. Sin embargo, los vestidos no son la única opción de cara a eventos especiales, pues existen en el mercado trajes de invitada de pantalón y blazer con los que ir diferente y original a este tipo de ocasiones que se requiera un look más elevado. Como accesorios para combinar con este tipo de trajes, opta por un tacón alto para estilizar la figura y un bolso mini. Por ello, Nieves Álvarez nos daba una lección de estilo el día de ayer con un conjunto de top de organza en un color amarillo pastel y unos pantalones de pata de elefante verde lima. Para enmarcar la cintura, Nieves Álvarez ha escogido un cinturón negro fino y muy discreto. Se trata, por tanto, de un acierto absoluto que podemos llevar tanto para una boda como para un evento cuyo 'dress code' requiera estas prendas más especiales.

Blusa BRUMA, de Isabel Zapardiez (530,00€)

Un look perfecto para eventos como bodas, comuniones y ocasiones especiales