Los bolsos azul marino que llevan las ‘insiders’ y combinan con todo esta primavera

Si hablamos de accesorios y en particular, de bolsos, nuestras decisiones de compra suelen gravitar en torno al negro, ¿verdad? O eso es lo que yo siento al mirar la parte de mi armario en la que guardo los bolsos. Quizás dejamos algo de espacio para el marrón y el crochet en primavera-verano, pero lo que no veíamos venir es que después del boom del marrón chocolate y burdeos el azul marino iba a ser el rey absoluto en lo que a bolsos se refiere.

Y no, no lo digo solo yo. Las expertas en estilo desde la Gran Manzana pasando por Milán y París coinciden en que esta primavera todo lo que necesitas para combinar tus básicos favoritos es un bolso en esta tonalidad tan sofisticada. Porque, seamos sinceras, si en invierno un conjunto o vestido en azul marino nos parece la cumbre del buen gusto ¿por qué no llevar este pensamiento a ese accesorio que con su mera presencia es capaz de elevar hasta el look más sencillo?

Los bolsos azul marino ideales para la primavera 2025

Es un hecho: la mayoría de editoras de moda están obsesionadas con las últimas colecciones de bolsos de Alaïa o The Row. ¿La razón? Su impecable silueta arquitectónica, la calidad del cuero, ese diseño sin logos que grita lujo silencioso por cada costura y, por supuesto, su azul marino profundo y elegante que combina con absolutamente todo. Pero también es una realidad que sus precios pueden superar con creces los mil euros, lo que los convierte en una fantasía reservada para editoriales o grandes inversiones de armario.

Por suerte, hemos rastreado el catálogo online de algunas de nuestras tiendas favoritas low cost y hemos encontrado verdaderas joyas. Bolsos azul marino con formas atemporales, detalles especiales y ese punto chic que buscamos cuando queremos que nuestro look parezca de 'insider' sin arruinarnos en el intento. Desde versiones estructuradas tipo baguette hasta diseños mini o de acabado de ante, estos modelos no solo combinan con todo lo que ya tienes en tu armario, sino que son el mejor truco de estilo para dar un giro elegante a cualquier conjunto esta primavera. Palabra de editora de moda.

Bolso de hombro piel, de Pull&Bear (39,99 euros)

Bolso de hombro piel. Pull&Bear

Con forma estructurada y una estética muy noventera, este bolso con acabado de piel y diseño compacto es perfecto para elevar un look de jeans y americana.

Bolso de piel Crux, de Naiara Elgarresta (230 euros)

Bolso de piel Crux. Naiara Elgarresta

Un diseño 'made in Spain' con líneas limpias, elegante y sobrio pensado para ser tu acompañante indiscutible esta primavera, puedes llevarlo como bandolera, bolso de mano o al hombro.

Bolso de hombro de piel, de Parfois (49,99 euros)

Bolso de hombro de piel. Parfois

Con nudos en las asas, estructura clásica y acabado de ante, este bolso suma elegancia sin esfuerzo a cualquier estilismo primaveral.

Bolso hombro piel pelo, de Mango (49,99 euros)

Bolso hombro piel pelo. Mango

Con un toque de textura soft que recuerda al lujo silencioso de The Row, este bolso de Mango es tan versátil como estiloso. Ideal para acompañarte de la oficina al terraceo sin renunciar al estilazo.

Bolso cruzado cepillado, de H&M (29,99 euros)

Bolso cruzado cepillado. H&M

Si buscas algo práctico y casual, este bolso cruzado con tejido cepillado y correa desmontable es la solución perfecta a tus dramas primaverales.

Bolso bowling pequeño, de Tous (129 euros)

Bolso bowling pequeño. Tous

Confeccionado en poliéster reciclado y con doble asa ajustable, este diseño es práctico, funcional y tan bonito como sostenible.

El azul marino ya no es solo un color de fondo de armario, esta primavera se convierte en el protagonista absoluto del accesorio más deseado. Y ahora que ya tienes la lista definitiva, solo queda una pregunta: ¿cuál eliges tú?