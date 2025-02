Soy editora de moda y los pantalones marrones serán mi primera compra de nueva colección

Es entrar a cualquier tienda de ropa y toparte de lleno con su nueva colección, y es que aunque todavía queden varias semanas para que las rebajas terminen oficialmente la mayoría de tiendas ya se están enfocando en ponernos los dientes largos con lo que llevaremos en la primavera de 2025. Y si como yo estás haciendo todo lo posible por aguantar esas ganas de arrasar, porque seamos sinceras, hasta bien entrado el mes que viene muchas de nosotras no nos pondremos ropa de primavera, pero esto no quita para que como buena fashionista y compradora inteligente eches un ojo a esas primeras prendas que invadirán tu armario con la llegada de una nueva temporada. Una servidora ya lo tiene muy claro, mi primera compra de nueva colección serán sin duda unos pantalones marrones. ¿Quieres saber por qué? Muy sencillo, están en máxima tendencia por varias razones, la primera el color Pantone 2025 o Mocha Mousse ya está por todas partes desde maquillaje y manicuras hasta ropa, y por supuesto en primavera seguiremos siendo testigos de cómo esta tonalidad terrosa estará presente en los mejores looks; por otro lado, el marrón es el ejemplo perfecto de como los total looks o estilismos monocromáticos están ganando espacio en los armarios de las que más saben de moda y si a esto le sumamos el auge del estilo old money y el lujo silencioso, tenemos la respuesta a la pregunta de por qué unos pantalones marrones y no otra prenda.

Vale, y ahora que ya has entendido por qué este color será un acierto seguro los próximos meses hablemos de los tipos de pantalones marrones en los que merece la pena invertir, porque claro, sabiendo como funcionan nuestras tiendas favoritas cuando algo se hace tendencia, los veremos por todas partes y en todas sus variedades, pues bien, toma nota porque a continuación esta editora de moda te va a desvelar cuáles serán esos pantalones marrones que necesitas sí o sí en tu armario de primavera.

Los pantalones marrones más tendencia de la primavera 2025

Empezamos por los pantalones anchos, de estilo ejecutivo e ideales para marcarte un lookazo de lunes a viernes en la oficina, son los favoritos de las expertas en moda y con los que te damos dos opciones que elijas un total look con blazer a tono y camiseta básica debajo o te atrevas por combinarlos con diferentes texturas y colores como el satén y colores pasteles o incluso burdeos si buscas un resultado de lo más sofisticado. También veremos mucho los pantalones vaqueros en tonalidades marrones, estos serán ideales para elevar tus looks más casuales y como ya te avisamos en nuestra guía de los vaqueros más tendencia del 2025, los triunfadores del año serán rectos, estilo barrel o muy anchos, ah y no nos olvidemos del flare para las amantes del boho-chic. Bien, pues ahora que ya sabes qué tipo de pantalones elegir cuando te vayas de compras primaverales por primera vez te traemos algunos modelos de Zara, Mango y Massimo Dutti para que añadas a tu lista de deseos o te des un caprichito para empezar febrero.

Pantalón soft balloon cinturón, de Zara (25,95 euros)

Pantalón soft balloon cinturón Zara

Pantalón estilo barrel o 'balloon' en color marrón tostado y tiro medio.

Pantalones pinzas zw collection, de Zara (39,95 euros)

Pantalones pinzas zw collection Zara

Pantalón de tiro alto con detalle de pinzas en color marrón chocolate.

Pantalón fluido satinado pliegues, de Zara (45,95 euros)

Pantalón fluido satinado pliegues Zara

Pantalón recto de acabado satinado y corte fluido. Cintura elástica y detalle de pliegues.

Pantalón barrel zw collection, de Zara (49,95 euros)

Pantalón barrel zw collection Zara

Pantalón de pinzas, tiro alto y corte barrel o 'balloon' también en color marrón chocolate.

Pantalón traje cinturón, de Mango (39,99 euros)

Pantalón traje cinturón Mango

Pantalón de tiro medio con cinturón incluido y estilo recto en color marrón oscuro.

Pantalón recto textura, de Mango (49,99 euros)

Pantalón recto textura Mango

Pantalón en tejido fluido y con textura. De tiro medio y corte recto en color marrón café.

Jeans straight fit bolsillos, de Massimo Dutti (59,95 euros)

Jeans straight fit bolsillos Massimo Dutti

Vaqueros de corte recto con cinco bolsillos en color marrón oscuro.

Pantalón tejanero detalle costuras, de Massimo Dutti (59,95 euros)

Pantalón tejanero detalle costuras Massimo Dutti

Pantalón estilo vaquero de corte ancho en color marrón chocolate.