Las botas Cenicienta de Amelia Bono son las que se llevan de noche con vestido negro y biker

Noche de celebración para muchas famosas con sus parejas, para celebrar San Valentín, y eso quiere decir lookazos a la vista. Y Amelia Bono no nos podía fallar con este Reels que nos ha dejado en su cuenta de Instagram que es pura inspiración para las noches de fiesta. Y para la ocasión, Amelia Bono no nos ha fallado y se ha marcado un lookazo de lo más rockero con las botas de brillo y taconazo de Zara que todas necesitamos en nuestro armario para ser las reinas de la fiesta. Y no vamos a esperar para copiarle el look. Porque las botas de brillos son máxima tendencia, y ella lo tiene claro. Eso sí, no puede ser más bonitas. Además, que al ser un botín tan especial te hace el look por completo y no hace falta que te preocupes mucho más porque ponerte, porque con unos simples vaqueros ya tienes un estilismo de altura. Aunque Amelia Bono las ha combinado con un vestido negro y una biker de piel, para darle un toque aún más cañero.

Unas botas de brillos de Amelia Bono que no pueden ser más tendencia para este invierno, y además cómodas para salir de fiesta. Las botas recubiertas de cristales joya se han convertido en la apuesta predilecta de las expertas en moda para este otoño, y Amelia, lo sabe. Botas 'glitter': la tendencia en zapatos que eleva los looks más que las joyas, y nosotras las necesitamos para salir de fiesta. Respecto a los diseños, aunque son de lo más variados, las más prácticas pasan por contar con un efecto arrugado, tacón fino y no superar la rodilla.

Un lookazo de Amelia Bono que tenemos claro que es perfecto para lucir este invierno en nuestras noches de fiesta con amigas, en un evento o en una cita romántica. Lo que está claro es que unas botas de brillo elevan totalmente cualquier estilismo, como este total negro de la hija de José Bono.