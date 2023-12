Las botas marrones elegantes de Carmen Lomana para llevar con vestidos plisados en una merienda con amigas

Carmen Lomana es toda la inspiración que necesitamos para Navidad. No hay día que no nos deje una inspiración perfecta para copiarla y ahora lo ha hecho con esta falda satinada que es todo lo que necesitamos para nuestros looks más elegantes este invierno. Las faldas satinadas son perfectas para las mujeres de todas las edades, para todas las situaciones y para completar todo tipo de estilismos, desde uno más casual hasta uno más sofisticado, ideal para un evento más especial, o su conjunto con plumas y estampado para irse de concierto a Christmas by Starlite. Pero ahora nos ha enamorado con sus botas marrones elegantes para una tarde de merienda con amigas en estas fechas navideñas tan especiales de reencuentros.

Y lo ha hecho con las botas más altas de tacón, una tendencia con la que ya ha triunfado Paula Echevarría o Georgina Rodríguez durante todo el invierno. Que las faldas y los vestidos cortos se llevan con botas altas es una fórmula de moda que llevamos años viendo y que cada vez se consolida más para convertirse en el uniforme oficial de invierno de las que más saben de moda. Françoise Hardy en los 60, Julia Roberts en Pretty Woman en los 90, Victoria Beckham y Rihanna en los 2010, Hailey Beiber e Irina Shayk en los 2020…Y ahora es Carmen Lomana la que nos demuestra que los vestidos plisados más elegantes también se llevan con botas marrones.

Carmen Lomana con vestido y botas. @carmen_lomana

Un estilismo de lo más elegante con el toque más tendencia del color verde en su vestido, que Carmen Lomana como buena amante de la moda, sabe que además de ser un color perfecto para estas fecha, es uno de los tonos de la temporada.