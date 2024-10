Las botas moteras de Mar Lucas son las que se llevan con el vestido más corto en otoño

Mar Lucas es una de las jóvenes más influyentes de nuestro país y protagonista de la semana. La creadora de contenido triunfa en el mundo de las redes y la música y se ha convertido en un icono de la lucha feminista con su último single, "Rota", en la que cuenta su historia de maltrato con su expareja, el tiktoker Naim Darrechi.

Además de su prometedora carrera musical, Mar Lucas se ha convertido en una de las jóvenes españolas más reclamadas por las firmas. Esta mañana, la artista ha protagonizado el último evento de la marca de calzado española Refresh y ha presentado su colección con la firma como nueva embajadora. "Estoy muy agradecida por ser imagen de esta marca que tiene unos valores preciosos y que se alza contra los haters. Es maravilloso tratar el odio. A mí en el colegio me enseñaron mucho lo de paz en el mundo, que se veía tan chistoso pero que es tan importante, que haya paz entre todos. Es una manera de llevarte la mala energía y reírte de las cosas malas. El odio no tiene importancia si tú no le das importancia", explica Mar Lucas en exclusiva a LA RAZÓN sobre su nombramiento como embajadora.

Mar Lucas con vestido negro y botas moteras de tacón Gtres

La influencer, para esta ocasión tan especial, ha deslumbrado con un estilismo de lo más cañero, compuesto por un vestido corto negro de cuello polo con falda de tablas, que ha combinado con unas botas moteras negras de tacón con hebillas de Refresh. Como complemento, un cinturón de círculos plata.

Botas moteras negras de tacón, de Refresh (69,95 euros) Refresh

Las botas moteras negras de tacón con hebillas están disponibles en algunas tallas en la web oficial de la Refresh y tienen un precio de 69,96 euros.