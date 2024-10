Las redes se vuelcan con Mar Lucas, tras revelar el maltrato y las amenazas que ha sufrido por parte de Naim Darrechi

Mar Lucasha roto su silencio en las redes sociales. Ha sido en su perfil social donde la influencer, de 22 años, ha revelado el maltrato y las amenazas que ha estado sufriendo durante años por parte de Naim Darrechi. El también influencer la habría estado chantajeando con hacer públicos vídeos de contenido sexual que ambos se grabaron siendo pareja. Tras la ruptura, Darrechi se habría quedado este contenido con el que ahora la amenaza.

Unas amenazas a las que hay que sumar el maltrato y acoso que Luchas ha estado soportando desde que pusieron punto y final a su relación.

"Tuviste la oportunidad esta vez de quedarte callado, de dejar de ser un cobarde y aceptar cada una de tus horribles decisiones. Tuviste mil oportunidades de dejarme en paz, a mí y a todas, y de ser consecuente con todo el daño que le has hecho a tanta gente", le dirige Mar Lucas. "Acepta que con tus actos, te has hundido tu solito. Pero sigues prefiriendo mentirte a ti mismo vendiendo el papel de víctima, que todo el mundo miente y que nosotras estamos locas. Te creías que eras invencible ¿no?", continúa. "Que ninguna iba a hablar y que aunque habláramos siempre la gente iba a caer en tus manipulaciones, pero lo que no sabías es que el tiempo lo pone todo en su lugar, que nosotras nos íbamos a apoyar siempre. Era cuestión de tiempo. Ojalá algún día seas feliz y dejes de querer joderle la vida a todos los que tienes a tu alrededor, y de querer joderte la vida a ti mismo. Este es el final Naim, se acabó", concluye, valiente, la influencer.

Lucas se ha sincerado en redes y ha confesado que sufre episodios de ansiedad y pánico y que sueña con que esos vídeos puedan salir en algún momento a la luz. Lo que, por otro lado, sería un delito.

Las reacciones al vídeo de Mar Lucas no se han hecho esperar. Muchos fans le hann mostrado su fuerza y apoyo a través de "likes" y cariñosos mensajes. Entre ellos, muchos procedentes de compañeras de profesión y actrices que han querido tenderle la mano.

Entre estos mensajes se ha podido leer el de Inés Hernand: "Qué horror, estamos contigo al máximo. Qué asco de pavo, que LA VERGÜENZA CAMBIE DE LADO!".

Natalia Osona también le ha mostrado su apoyo: "No tengas miedo ni permitas que nadie te pueda chantajear con eso. Gracias por visibilizarlo, aquí estamos todos para apoyarte".

O Paula Gonu, quien ha sido mucho más tajante y se ha dirigido a Darrechi: "Que se atreva".

Por su parte, la actriz Dafne Fernández apuntaba a Naim Darechi y aseguraba que era él quien debía sentir vergüenza: "La vergüenza tiene que cambiar de bando. Gracias por tu valentía".